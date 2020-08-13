初秋系列 色彩帶來力量 經典設計滲透古雅味道

由於疫情關係，今年的春夏季好像黯然失色，當大家戰戰兢兢地忙於抗疫，誰又有心情風花雪月購置新裝？然而時裝產業鏈巨大，運作稍為放緩亦會牽連甚廣，而且大家的抗疫意志，已由起初惶恐不安，變成現在打好與疫症作持久戰的心理準備，基於「生活還是要繼續」下，在適當的時機重新振作實屬必然。

初春初秋系列更親民

雖然8月中旬的香港依然非常炎熱，但以時尚產業的角度來看，春夏季產品的風潮在這時已是強弩之末。其實一般消費者也不難發現時尚產業的發售日程一直都是提前的，夏季日子在發布秋冬時裝，而冬季未完店舖貨架上已是明年的春裝，主季度的時尚新品與實際季節會稍有落差，反而為填補春夏、秋冬兩個主季度中間空白期的初春和初秋系列，更貼合即時需要。根據一些時尚業內人士的觀察，均認為初春和初秋系列基本上是最好賣的，因為停留在貨架上時間最長，系列通常亦不會是太單薄的夏裝，又或是過於厚重的禦寒冬裝，恰到好處到幾乎適合全年穿著，而且品牌亦喜歡把自家經典設計元素運用到初春和初秋系列，較為「輕手」的設計又比主季度的更容易駕馭，令這兩個副季度系列在客觀上更令人受落。

小鳳仙裝配吊腳褲

Prada今季的初秋系列，就以品牌擅長的折衷主義來呈現，例如曾於2008春夏和2017春夏季出現過，有如小鳳仙裝的企領上衣，在2020初秋就配以吊腳褲；還有略帶中西合璧感覺的細花圖案，用色細膩又不慍不火的格仔圖案等元素。剪裁以貼身為主，多套服飾的領口、袖口或褲腳綴以褶飾圍邊，令系列帶種古雅閒逸的味道。另外這個初秋系列的廣告企劃Painted in Prada亦試圖帶出深層意義，由創作總監Ferdinando Verderi及攝影師David Sims聯合製作，短片想要表達的是數碼化與現實的模糊，以及顏色帶來的積極能量。

而因為臨近七夕，Prada特意推出七夕情人節系列（圖1），以尼龍為主要物料，系列包括風褸、漁夫帽及多款精緻手袋外，還有多個拉鏈小物袋，有的可束在手臂上；扣於手袋孭帶上或作腰袋用，配合可愛的粉紅、粉藍為主色調，令原本略帶遺憾的七夕傳說變得情意綿綿。

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

場地提供：九号館 2180 6799 （利源東街店）

文：溫兆明

模特兒：Denisa H（We Managment）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com