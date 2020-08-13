伸出援手防幫倒忙 為視障者引路 問清楚勿推拉

全失明的石建莊，幾乎天天都會遇上熱心人為她領路，但原來，大部分人愈幫愈忙！「路人常常不作聲，一來就是推我、拉我向前行，甚至從後攬住我上電梯，好驚。」她失明，卻清楚「看到」不少想幫她的人們，對視障人士有刻板印象（stereotype），誤以為他們缺乏自理能力，不善溝通，或必定在庇護工場工作……那到底怎樣幫，以什麼心態幫，才算是真正幫得上忙？

相約全失明的蔡樂詩和石建莊（Jess）在香港失明人協進會做訪問，樂詩靠導盲犬Bene引路來到，Jess則以白手杖輔助探路，並由熱心途人領她到達。她們天生有視障問題，多年來已習慣活在漆黑一片的世界，靠聽覺、觸覺、嗅覺等感官認識外界，儘管已磨練到可以獨立自理，但亦不乏需要幫助的時刻。提到這些「被幫忙」的經歷，Jess大讚香港人很熱心，但亦有不少「愈幫愈忙」的經歷，叫她們哭笑不得。

錯誤一：幫忙前不作聲

視障人士難以單憑動作或神情與人溝通，因此接觸視障人士時，應清晰地用言語傳達信息。問好、主動介紹自己，別在視障人士說話時，無聲無息地離開令他們「與空氣說話」，這都是與視障人士相處的基本禮儀。但有時在街上，Jess不時被出手幫她的人嚇倒：「香港人好熱心幫助我們，但很多時路人不作聲，一來就推我、拉我。」問清楚，是幫助視障人士的第一步。

Jess說，視障人士有一定自理能力，對面前要走的路，大多心中有數，大家宜先問清楚才出手幫忙。如果問得太多，又會不會令視障人士厭煩？樂詩糾正道，多問一句並不多餘：「有時要路人停下來帶路真的好困難，特別因為導盲犬會帶我避開人和障礙物。」因此看見視障人士站在原地躊躇的話，不妨主動開聲。

錯誤二：以推拉方式領路

Jess是打工仔，樂詩是大專學生，二人出門坐車上班上學，常會遇上途人欲為她們帶路或指點方向。但領路的方式，卻錯得層出不窮。Jess說，除了推她或拉她向前，錯誤方式還包括搭她膊頭走路，甚至有人從後攬着她上電梯，有些男士忌諱身體接觸，就拉着她的白杖前行，這些都是危險的做法。

其實正確領路方式相當簡單，Jess表示，大家詢問視障人士是否需要幫忙後，可先用手背輕拍視障人士的手背，提醒視障人士可握着你的手肘前行。然後走前半個身位，讓視障人士跟着走，途中需描述障礙物或樓梯位置，否則視障人士無法得知路面情况，有可能跌倒受傷。

錯誤三：低估視障人士能力

撇除視力，視障人士與一般人無異，雖然他們在一些情况下可能需要幫助，但基本上能獨立自處，加上科技發達，配合日新月異的輔助設施，視障人士不一定需要旁人幫助才能完成要做的事。Jess笑言幾乎每天搭扶手電梯時，也會被路人勸喻改搭升降機，「大家總假設盲人不懂上電梯，其實我們做過行動定向訓練，就算站了在兩級電梯中間，也會知道的」。而且要是視障人士習慣乘搭同一條電梯出入的話，改搭升降機反而有可能到了不熟悉的地方，不方便他們找路。

正因為低估視障人士的能力，不少人對他們抱持不合理的假設，其中一個常見的現象，是人們只與視障人士同行的人談話，「我和我媽在一起時，有時旁人會問她『佢（Jess）喺邊度返工？』；侍應又問她：『佢（Jess）要食咩？』」教Jess哭笑不得，她正色道：「不需要假設失明等同影響其他感官和能力。」與視障人士相處，最重要是抱持開放和包容的心。

誤認為視障人士不用上班，或者只在庇護工場上班的人，同樣為數不少。在地產公司擔任傳訊公關一職的Jess，亦曾多次被問「你要返工㗎？」後來她只笑笑拋出一句：「係啊，咁都要食飯嘅。」她歸因社會人士不理解視障人士如何生活，所以她亦會調節自己心態，保持禮貌地回應。

「也是普通人」 不用特別避忌

如果在工作間或社交場合遇上視障人士，相處時有什麼需要避忌的地方？Jess說情况因人而異 ，「有些人介意聽到『盲』字，但我認我是盲人、是殘疾，只要不懷惡意，平常描述就沒有問題」。她笑說，就算是當天化妝或衣著配搭有問題，也不介意朋友開門見山指出：「怕傷害弱小心靈而不告訴我的話，好錯！」樂思沉思半晌，亦說：「視障人士也是普通人，沒什麼要特別避忌。」舉凡如「看電視」、「睇波」等與視覺有關的字眼，甚至有關她失明緣由的話題，只要不含惡意，統統照說可也。

嚴峻疫情下，視障人士在生活上的挑戰比以前更多。樂詩說，𨋢掣上的保護膠膜，雖然方便工人消毒，但阻擋了視障人士觸摸鍵上點字，本來輕鬆簡便的按鍵過程，頓時難比登天。視障人士依賴觸覺感知世界，現在觸摸東西後，會緊張地消毒雙手，搓手液必須長備左右，但想到超級市場補購消毒用品時，卻「連貨架上有沒有貨都不知道」。疫境時刻，要是碰上視障人士，健視人士不妨多問一句，關懷多句，讓他們減少碰壁。

文：宋霖鈴

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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