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咖啡杯：精明揀杯 風味更佳

【明報專訊】很多咖啡師都是杯具收藏家，除了挑選材質、顏色，杯的形狀、大小、杯口設計更會影響入口時咖啡與味蕾的接觸點，因而影響咖啡的味道。單就杯口而論，啡人舉出下列杯具說明。

文：吳穎湘

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