收藏經典 製作合輯「焚機」發聲 Boombox推廣hip hop文化

眼前的Dreams梳一個洋葱頭，只有36歲的他當然從未經歷過「焚機」的震撼，聽卡式帶的黃金年代，沾上邊的頂多算是從CD走到mp3的年代。為何迷上boombox？

Dreams在土瓜灣的工作室很的骰，100多平方呎，是一個被他所愛之物包圍的天地。裝着卡式帶的架子爬滿幾幅牆，塗鴉手稿和海報從牆腳蔓延至天花板，80多部boombox列起排陣，聲勢浩大。仰頭一看，big brother is watching you，一部銀色CCTV俯視着我們， Dreams笑說：「假的啦，在深水埗買的」。這名多棲的藝術愛好者，骨子裏有惡搞基因。

Dreams擁有一堆在街頭絕迹幾十年的老爺機，難免令人以為他是懷舊迷，「對我而言，每部機都是新事物，每部都未接觸過」。他抗拒被標籤「懷舊」，因那個周街「焚機」的1980年代對他而言是陌生的。追溯對boombox回憶，他只依稀記得小時候他住的順天邨有個奇人「傻John」，常常肩上扛部boombox大聲播流行曲。Dreams對boombox的童年印象，僅止於彈來彈去的傻John，和他那雙粗壯腳瓜。

收藏boombox緣由 由LMF說起

儲boombox的緣由，要從Dreams中四那年說起。當時本地hip hop樂隊LMF紅透半邊天，一針見血的歌詞、令身體忍不住隨節拍搖晃的律動，叫他一頭栽進hip hop世界。

Hip hop離不開街頭。聽音樂之餘，Dreams還受LMF成員MC仁薰陶，拾起了紙筆和噴漆創作塗鴉，留下大字信息。他讀到好多撼動心靈的歌詞，在緊要關頭總會給他當頭棒喝，例如Gang Starr的Moment of Truth，是他近年經歷社會動盪的一劑解藥「為何咁多衰嘢發生在好人身上？我們只能繼續do the right thing。報應，上天會搞掂」。他甚至還找來卡式帶錄音機，如策展人般統籌意念統一的作品，製作合輯發聲。

「Hip hop有4大元素，DJ、MC、塗鴉、霹靂舞。Graffiti我做緊，跳舞、捽碟我又唔識，唱歌我又好難聽。」5年前他想，還有什麼hip hop元素可供玩味？他找到一種載體——對推展hip hop文化任重道遠的boombox。

Boombox於1970年代尾登陸美國，在青年間流行起來，尤其黑人社群中，有人、有party、有鬥舞或說唱，就少不了震耳欲聾的boombox，人們還給它起了個張狂又貼地的名號：ghetto blaster。這種聚腳街頭眾樂樂的媒介，大力推動hip hop發展。而且boombox內運轉着的是用家能自行錄音、易於複製的卡式帶——另一種讓hip hop文化如虎添翼的載體。

Dreams不是所有boombox都看得上眼，他只收集與hip hop相關的款式，首要是有手把、四四方方，方便攜帶到街頭，而第二個條件，正巧關乎他出生的年份，「1984年前出產的機，用很多鍍銀的配件，黑人喜歡閃令令的東西嘛」。到80年代中期，塑膠普及化，boombox也愈用愈多塑膠。又黑又膠的機，能降低成本，卻犧牲了美感。

線上線下搜括二手機 自行維修

起初他常往鴨寮街碰運氣，眾裏尋它，幸運的話花數百元便買到心頭好。後來檔主們紛紛將boombox留給更願花錢的內地客，Dreams唯有轉至網上搜括。任何二手boombox都會有生鏽和零件老化等問題，Dreams憑從小砌模型、拆電器再嵌回的經驗，尚算駕輕就熟，但從外國運來的機，就不一定那麼輕易修理。

眼前一部白裏透紅、看來蓄新亮麗的NASA 1200GX，運抵時被摔得體無完膚，「本來機身是黑色的，前面和側邊都爆裂了，要用鋼膠、原子灰修補裂痕，最難是用絲網將褪色的字重新印上」，斷斷續續，「整形」手術花了兩年時間。好幾部boombox，都是如此活過來。

偏偏在幾個月前，Dreams將幾部愛機放上網賣。惜機人，緣何捨得賣機？「都是土地問題。其實我很捨不得。我標的價不低，因為想找到懂珍惜的買家，每部機收回來好殘好髒，我都盡量令它們變回閃令令、像1980年代的模樣。」在告別心頭好前，他將籌備boombox展覽，從文化及設計兩方面，將這些手提音響的故事娓娓道來。

訪問結束走出工作室，藍天白雲，正好成為Dreams慶祝這特別一天的布幕——當日正巧是International Boombox Day（7月20日），他提着他稱為「大佬」的Hitachi TRK 8180、幾餅卡帶，隻身走到不遠處的九龍城碼頭。人煙杳杳，樂音隆隆，boombox於此的意義，再非以往街童「焚機」時用來虛張聲勢的器具，反而像是擔當某種儀式的中間人，在數位音樂平台橫行霸道的今天，實實在在的將人們和音樂連接起來。

■Keep It Rolling Boombox Exhibition

日期：9月11日至27日

地址：深水埗大南街198號openground

查詢：ig@schoolofdreamshk

（註：因應疫情影響，展覽時間或有變，一切資料以官方公布為準）

文：宋霖鈴

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com