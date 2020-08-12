帽子搭配術 氣質大提升

A 草帽 + 麻質西裝

炎夏穿上西裝，才出門就大汗疊細汗？佩戴一頂清爽透氣的草帽，正好遮蔭防曬。要數當中的經典款式，不得不提panama hat（巴拿馬草帽）。單聽帽子的名字或以為它出產自巴拿馬，其實厄瓜多爾才是其發源地。巴拿馬草帽由當地的巴拿馬草Carludovica palmata以人手編織而成，帽身配黑色緞帶，帽冠被壓出如山脊般起伏，以柔韌度高見稱。美國前總統羅斯福及老牌影星們，都愛以巴拿馬草帽搭配西裝，塑造斯文經典的紳士裝扮，亦跨世代影響至現今年輕一輩，尤其適合配搭淺色系的麻質面料西裝，帶來穿越年代的優雅感覺。

B 漁夫帽 + oversized tee

近年時裝潮流，總在緬懷1990年代。也許因為那個decade，正好是街頭文化的黃金時期：britpop、hip hop、X-game，以及NBA文化等的出現，更成就強大的流行文化背景，而當中每個界別的代表人物，他們的衣著打扮，亦成為當時年輕人的模仿對象。以樂隊Oasis的主音Liam Gallagher為例子，他愛穿的M-65 fishtail parka與Kangol漁夫帽，也成為英國街頭的流行fashion items，尤其是那壓低的漁夫帽，配襯寬鬆oversized tee，加上他直率不羈的性格，放眼現今來看，依然充滿態度。

C 紳士帽 + 毛衣 + 恤衫

一般來說，紳士帽分為帽沿較寬的fedora，以及帽沿較窄的trilby，兩者通常都以軟呢為面料，圖中所見的為fedora。其利落簡潔的圓弧線帽邊，配以帽冠位置的明顯凹痕，方便佩戴者用手拿取，看起來隨性不羈，又不失優雅，猶如將紳士與「壞男孩」的形象結合。在衣服配搭上，可以選擇官仔骨骨的衣服平衡，例如毛衣內襯恤衫的層次穿法，塑造現代yuppie味道，為溫文爾雅的造型增添個性。

D 棒球帽 + 西裝外套

刺繡字樣的棒球帽，可會令你想起特朗普在競選期間，經常佩戴那頂印上口號「Make America Great Again」的紅帽子？據他的2016年競選經理Corey Lewandowski指，製造這頂帽子全是「侵侵」的構思，起初只因為他想在打高爾夫球時佩戴，後來因口號愈來愈成功，才決定大量生產，連他自己即使穿上formal的西裝外套時，也照戴帽子示人。而時裝配搭也常用到「違和」概念，透過反差美學增加衣著配搭的趣味。以棒球帽配襯西裝外套，加上大膽用色配搭，正好為原本拘謹的裝扮注入活力與力量。

文：劉詩言

編輯/ 梁小玲

美術/謝偉豪

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