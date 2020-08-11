客座隨筆：湊仔疲累時 最想聽到老公一句話

戒奶後有覺好瞓？想得美

曾經單純地以為兒子渡過「戒夜奶期」後便會有覺好瞓，現在回想也只能一笑當時「年少」的自己。其實自兒子出世以後，又有多少個晚上可以一覺睡到天亮呢？習慣性地「醒瞓」，我想每個媽媽都經歷過。

挑戰，從來沒有停止過。你可能剛克服了某個挑戰，例如孩子終於學會自己吃飯、上廁所；又或孩子終於入讀了心儀的幼稚園或小學，但原來這些挑戰都只是下一個挑戰前必經的其中一個挑戰。

面對着「小學雞」兒子，我自問有點吃不消，因為「我的努力」跟他的表現總是不成正比。對於照顧初小的兒子，原來我也是一個新手媽媽。

很想放手，但又時候未到，唯有向丈夫求救！

媽媽這個角色，看似是個Superwoman，但其實也有疲累、不知所措時。或許很多時候，媽媽都忘卻了還有爸爸這個角色，也同時忘了自己還有太太這個角色，我們需要丈夫的呵護及支持。當太太感到丈夫的愛時，力量又會再次回復；而我，正是靠丈夫的愛重新得力的。

「老婆，辛苦晒」

太太們，當你疲累時，請向丈夫求助！讓他知道如何支援你，那怕只是丈夫的一句「老婆，辛苦晒」，又或讓他買一包你所喜愛的零食給你，我相信丈夫也想知道如何去支援你。

丈夫們，不要小看這種愛的力量！或許你也遇上育兒挑戰，亦不知如何做個好爸爸，但原來當你站在太太旁邊，給她可靠的肩膀、願意聆聽的耳朵時，你已經在當好老公的同時也在當一個好爸爸，因為你對太太的愛，正是教導孩子如何愛他們的媽媽！

就讓夫婦倆牽手一起面對不會停的育兒挑戰吧！

文：李敏華（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

[Happy PaMa 教得樂 第306期]