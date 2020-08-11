升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 兒子於2019年4月出生，我們現居港島太古，今年9月開始需要報PN（學前班）。由於有些幼稚園招收K1生時，會考慮小孩有否在該園就讀PN班，因此希望提前做好準備。本人目標是港大同學會小學，除了欣賞其教學理念及模式，一條龍升中亦是極重要的因素。希望請教你，有哪些比較合適的港島區幼稚園（參加免費教育或私立獨立）可供參考？由於疫情原因，兒子於4月開始（足1歲）只上了6次playgroup就停課，因此也比較擔心其學習成長。

答◢ 以下介紹3所「免費」、有PN班的幼稚園，以及2所收費的私立獨立幼稚園，都以小朋友為中心。免費的包括合一堂陳伯宏紀念幼稚園、明愛香港太平洋獅子會幼兒學校、救世軍北角幼兒學校；收費的為維多利亞幼兒園（海峰園）、樂䔄幼稚園（海峰園）。雖然幼稚園不與小學掛鈎，但只要小朋友在小一面試表現好，便有機會入到港大同學會小學。

九龍城34vs.41校網

問◢ 小兒是首名子女、適齡兒童，「自行階段」計分只有這兩項。剛打算搬屋，想問34、35及41校網哪個較好呢？

答◢ 如果你的兒子有首名子女、適齡兒童這兩項分數，加起來便有15分。在搬屋前，有無考慮讓他報考你們讀過的小學、亦即父母畢業的母校？如有，你讓兒子報考你們的母校便有20分了。如你們的母校沒有宗教背景，20分便算高分數，有九成入讀機會，這樣便不用搬屋了，有考慮過嗎？至於34、35及41校網哪個好，便要界定「好」是指什麼，如「好」是指多學校，那麼九龍城34校網好，因為有17間小學那麼多；如「好」是指平均，34校網也不錯，因有5、6所地方名校；如「好」是指傳統名校，則非九龍城41校網莫屬，因該區有喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）兩大傳統名校，以及至少3所地方名校。

荔天排名高 叩門宜「1-1-1」

問◢ 女兒在自行收生階段有20分，包括了宗教分（天主教）。想問荔枝角天主教小學及寶血會嘉靈學校，在自行收生時哪一間機會大些呢？荔天是否一定「1-1-1」才有叩門機會？

答◢ 論排名，荔枝角天主教小學比寶血會嘉靈學校高些，論獲派機會嘉靈應該比較容易。一般出名小學都需要「1-1-1」才有叩門機會，荔天應該不會例外。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第306期]