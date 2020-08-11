永明的天空：疫情逆境之胡思亂想

亂想之1：教育大變身，人人均以自身喜好和能力選讀自己愛上的科目，內容包羅萬有。曾經有一個四年級學生告訴我，想深入研究埃及金字塔，然而現時課程滿足不了他的求知慾，只好課餘四出蒐集資料；也有一個一年級小女孩，每天下課後有閒時就會創作連環圖畫，是有故事有情節有人物的「作品」。學校生活是她畫作的故事內容，再加入天馬行空的情節，我想如果正規課程也有漫畫或者編劇訓練就好了！

學習過程中沒有人不及格

亂想之2：未來學生同時要上必修課（基礎科目）及選修科。學生人人自訂學習進度，學校變成「實體顧問資源中心」，教師就像理財顧問或經理人，按照學生的個別情况給予專業意見，評估實際學習進度、大環境數據等等；總之，一旦學生認定有興趣想掌握的知識或技能，「顧問」就提供方案，兼且度身訂做，並會按時給予提示及支援。最重要是，學習過程中沒有人會不及格（沒有loser），也沒有次第之分，有的只是達成自訂目標與否，自己判斷個人的學習成果。

學習體驗 有求才有供

亂想之3：學校並無所謂等級之分（根本從來也沒有），實體校舍與虛擬課室比比皆是；由於學生是學習的主人，學校主要提供學習過程體驗，有求才有供，因此學校的角色實乃學習經驗／平台的供應者而已。另外必修科大致分3部分，除卻語文數理外，還有同等比重的體藝訓練暨自我成長課，此外就是地球環境修復。同學必須有高度覺醒意識，對己對人對環境皆能兼顧，發展一己之時，亦能顧及同儕，並以大環境為依歸，同一天空下，無分彼此，資源共享，世界大同（一笑）。

遊魂至此，驟然頓覺胡思與亂想不切實際，老友卻說空想實乃疫症的板藍根，無論外境如何，放空一會，苦中作樂，清熱解毒；在確診個案沒完沒了之時，在口罩跟身與保持社交距離之際，以胡言、幻想與冀望，捻塑未來。

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第306期]