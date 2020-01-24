本周FOCUS．採訪手記：陪孩子上網 更勝過濾軟件

暑假困家 不良短片難防

這個暑假，相信不少孩子已因欠缺正常戶外活動，被困在家，因而與電子產品成為了好朋友。我認識不少平日禁止子女接觸電子產品的家長，無計可施下也不得不放寬一下，或多或少准許孩子以電子產品學習或玩遊戲解悶；加上要做網上功課、網上學習，小朋友使用平板電腦、手機的情况真的增加不少。家長除了擔心孩子近視加深、沉溺外，也擔心他們會接觸不良資訊。例如小朋友在YouTube可隨意搜尋到各式各樣的中外短片，先不說色情暴力，單是恐怖傳說或鬼怪視像，都足以為心智未成熟的孩子帶來心理影響。

過濾軟件總有漏網之魚

要阻隔孩子接觸不良網上資訊，其實都有方法。跟電子學習聯盟主席范健文談過，他表示家長可以安裝一些兒童安全上網工具軟件，過濾不良資訊，例如可設定家長監控的YouTube Kids、免費的兒童網頁瀏覽器KidZui、父母監控和內容控制軟件Microsoft Family Safety等。不過他認為，家長教導小朋友如何面對不良資訊，比起阻止他們接收更有效。「因為過濾軟件始終有機會遺漏，社交網絡上流傳的內容也難以全部過濾。所以我鼓勵家長多陪同小朋友上網，當發現一些奇怪的內容時，可跟他們解釋原因及解答疑問，這樣小朋友便更容易明白什麼才適合他們看。」

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第306期]