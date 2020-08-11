抗癌媽媽率「三鐵家庭」 跑出正能量

不過，正當Shirley的美夢得以實現之際，噩耗亦隨之而來，「我患上肺癌吖」！她從容不迫地交代始末，彷彿在訴說別人的故事。

癌魔突襲 靠平日運動「撐過去」

Shirley去年8月和家人到日本旅行，其間她感到心口納悶，幾天都睡不好、吃不下，返港後情况更急轉直下，肚皮和下肢突然暴漲，「我還以為自己捱不過那夜的」，經私家醫生初步診斷，發現她肺部有大量積水，誘發突發性心臟衰竭，須馬上轉送公立醫院搶救，及後經過連串檢查，終確診她患有肺癌。

既是徒手運動訓練導師，亦向來注重健康飲食，Shirley患癌的消息，為親朋好友帶來極大的震撼和衝擊，甚至有人質疑「勤力做運動有用咩？」但當事人卻不是這樣想，「發病時我肺部有3公升積水，醫生都嘖嘖稱奇我竟然撐得過去，他們都認為全靠我平日多運動，體質夠強壯，才能夠逃出鬼門關」。

慶幸Shirley有合適的標靶藥物，再配合電療，目前情况穩定下來，「我不想太多了，既然沒有什麼不舒服，就當痊癒了」！

曾是「肥師奶」 不喜運動

不過，說回來，原來Shirley的運動因子並非天生，她更曾是一名「肥師奶」，「以前我做公關的，也像一般OL，對運動完全提不起勁，覺得做運動是一件很辛苦、很麻煩的事。但看着自己生完兩個兒子後，體重不斷增加，高峰期達到150磅，即使我後來修讀營養課程，學懂『揀飲擇食』，但最終都發現，要管理好體型，其實三分靠食，七分還是要靠運動」。

關心同路人 拍片教家居運動

雖然跑齡只有5年，但Shirley不斷為自己創造奇蹟，包括在2017年尾首次到日本富士山參加馬拉松比賽，旋即在分齡組別168名選手中，奪得排名第8的佳績。「只要肯踏出第一步，我相信大家也會像我，停不來的。」

自從確診肺癌後，Shirley比之前更加積極推廣全民運動，而且特別關心癌症病友的需要。她不單到癌症服務機構擔任義務運動導師，又籌備拍攝10輯YouTube短片，教導癌症病人做家居運動，更於今年1月和4名同路人創辦「護心喜藥團」，「癌症病友除了身體，心靈亦需要健康。我們希望透過這個互助組織，讓患者重尋喜樂、平安與盼望」。

[Happy PaMa 教得樂 第306期]