生態影片攝影師黃遂心 用鏡頭訴說動人生態故事

為什麼介紹黃遂心（Daphne）出場時，說是生態影片攝影師，而不乾脆寫紀錄片攝影師？這天雖然隔着口罩見面，她卻清清楚楚地介紹：「 我覺得我做的不應該叫紀錄片，我在英國讀書時，認為這是biologic true的故事，是你鏡頭下觀察發生的生態事件。」前年她在英國大學畢業，主修海洋與自然生態攝影，本來留在英國工作，去年獲港台邀請，回港拍攝本地生態紀錄片。

獲邀回港拍片 推廣生態教育

回到香港，才短短1年多，這個90後已開展了很多事情，除參與港台生態紀錄片《大自然大不同》第一輯及第二輯拍攝外，還與兩個志同道合的生態攝影人組成製作公司，接洽拍攝工作，又同時與本地熱愛生態的朋友及專家組成WildLife Avengers，推動香港生態教育，剛剛新鮮出爐的香港首張兩棲類動物圖鑑海報，就是他們的代表作。

背20公斤器材 拍攝靠耐性

拍攝生態影片最磨人的是捱餓、捱熱、捱凍，還是背着20公斤的器材上山下海？「我通常會帶一支長鏡，會較重，也會帶微距鏡頭，因為拍動物很難接近牠們，所以要長鏡頭，但你去拍生物時，同時會遇見一些昆蟲，我也很想拍牠們，所以兩種鏡頭我都會帶。我的腳架也比較重型。」加上攝錄機、水壺麵包雨衣等，動輒都負重20公斤吧，Daphne卻說拍攝最考驗人的是「耐性和恒心」，例如一次她到沙坪拍攝馬蹄蟹（鱟）的經歷。

鱟這種古老的生物其實不是蟹，而是海洋螯肢動物，外表像架古怪鐵甲扁車，其實是蜘蛛和蠍子的近親。香港的馬蹄蟹有兩種，分別為中國鱟和圓尾鱟，牠們幼年時生活在泥灘和沙坪，稍大就會回到海洋生活，享壽約20年。沙坪是指海浪冲刷程度介乎最大浪的沙灘至小浪的泥灘之間，由粗沙及幼沙組成的生境，但因為污染和發展以及掘蜆潮流等因素，香港的馬蹄蟹近年數量大幅下跌，曾錄得跌逾九成至不足1萬隻……Daphne那次在沙坪上找了大半天都沒發現一隻，正猶豫是退是守，結果是：「都日落了，我正想放棄時，一隻年幼馬蹄蟹就在沙坪上出現。」她說，拍攝生態就是要有海量的耐性。

為了記錄馬蹄蟹獨特的面貌，Daphne 採用了特別的微距鏡頭，是Laowa 24mm特種微距鏡頭，前端防水，讓她可以拍出廣角又微距的鏡頭。而她開始拍攝影片，是因為逐漸感到硬照不能滿足她想講的生態故事。「我的心願，是希望以詳細的影片，由相關的人講述生物面對的生態和危機，令人了解為什麼生物會這樣生活。」去年她以《白海豚失樂園 Breathing Room》 獲第52屆「美國侯斯頓國際電影節」Oceanography / Marine Biology 紀錄片金獎。「生態影片能提醒香港人，香港一邊以白海豚為本地標誌，但另一邊廂（大型發展項目）則爭奪牠們生活的空間，現時白海豚數目已大幅下降。」

父送相機成契機 走上生態之路

在中五那年，父親送給Daphne一部單鏡反光相機，成為她人生蛻變的關口。「我是獨女，父母很喜歡大自然，常帶我去行山，我們又愛看BBC生態紀錄片，但小時候的我其實不喜歡行山，怕蚊，又怕飛蟲。」相機怎樣改變她呢？這點她也沒法說清楚，就好像昆蟲蛻變，一夜間就長了翅飛出去，成為愛上生態攝影的美少女。「有了相機後，我開始熱愛拍攝，初開始拍什麼？街上有趣的景象、人們的樣子……」後來這個相機不能滿足她了，她轉用攝錄機，這樣才能讓她完整記載事件和生態，她大學念什麼科的方向也立時清晰起來，結果到英國的大學念Marine & Natural History Photography。

或許剛獲知DSE成績的中學生，會覺得Daphne很幸運，沒有不知念邊科的迷惘，大學一出來工作就走回生態這行。Daphne分享道：「主動很重要，可以建立connection，也要善用自己的優點。我念大學時去了一位講師的製作公司做了3星期，畢業後再去他的公司做research，因為我識中文，這公司有很多中國和亞洲的生態紀錄片，我又去WildScreen Festival （野望國際自然影展）當義工，認識了很多這行業的人。」她也是因為回港後參加夜行生態活動，認識了熱愛生態攝影的James（後成為她的男朋友），再和另一香港生態攝影師馮漢城組成鐵三角，一起創業開設製作公司。

回到香港，她說是逼着成長，因為影片的分鏡是她寫，攝影師是她，剪接也是她，生態行為資料蒐集當然也是她。例如有次拍攝雕鴞（最大型的貓頭鷹，很罕見），她和James先在附近紮營，做資料蒐集記錄牠們的行為，之後再回去紮營以紅外線攝影。拆營回家後的剪接，每個鏡頭多少秒，都是自己一手一腳做，她就是喜歡這份拼搏的感覺：「在英國工作的時候我是做research，都是文件工作多，比較悶，接到港台邀我拍攝香港生態片，我當然很興奮回來。」

不齒「大師」所為 拍照罔顧動物生命

回到香港後，她也有憤怒的時刻。「現在攝影器材先進，有些人很易就當自己是『大師』，但有些大師只顧post靚相而罔顧物種的生命，例如今年1月遇上褐漁鴞家庭時，令我很生氣也很難過。」那時她和James經過水塘，發現岩壁上有一對褐漁鴞生了BB， 他們沒打擾就離開了，但很快在網上群組發現有「大師」打燈拍攝BB的照片：「我們立即夜間回去看看BB情况，發現現場最少有30、40個拍友聚集，很多人拿着電筒照着BB觀看，這種行為真是太癡線，BB是一條生命啊！」那晚Daphne看到褐漁鴞媽媽因驚恐沒飛入洞隙餵BB。她和男友夜行後回家，在「大師」的post看到圍在壁下拍攝的人更多，隔了數天再看相片，更發現BB垂了頭，擔心牠會死。「實在很生氣，BB又未學飛，不懂離開那裏不受光打擾。」這悲劇後來得以扭轉，是漁護署派人在壁下圍了板，以防大家走得太近騷擾BB，但卻無法阻止「大師」通宵拍照，結果最後要漁護署派職員通宵留守阻止大家用電筒照射觀察或拍照。「幸好BB後來識飛，離巢了！」

她就是這樣發現香港這個城市有着可惡的「大師」，但也發現這城市可貴的一面：「香港的生物多樣性，是超乎想像的。雖然在地球上我們只是一點，但比起很多城市，我們的生物很豐富，好像英國只有很少兩棲動物，但我們就有20多種……」其他如蝴蝶、蜻蜒、鳥類和昆蟲，更是多得令人吃驚。這個城市雖然袖珍，山山水水間卻隱藏着珍貴的生態故事。

■給香港的話

「我們害怕大自然生物，往往源於無知，牠們在生態系統扮演重要角色，希望大家抱着尊重的心態欣賞大自然。」

■Profile

黃遂心（Daphne）

90後，生態影片攝影師及製作人，今年與兩名朋友一起創業組成生態影片製作公司Frigatefilms。2018年畢業於英國法爾茅斯大學Marine & Natural History Photography學系，2017年以Let it Bee: Keeper of British Black Bees養蜂紀錄片入圍奧地利因斯布魯克國際自然電影節「最佳年青導演組別」。之後憑《白海豚失樂園Breathing Room》在2018年再次入圍該電影節和2019年美國Jackson Wild Media Awards外語評審團特別獎，並獲得2019年第52屆美國侯斯頓國際電影節Oceanography / Marine Biology紀錄片金獎。曾為港台生態紀錄片《大自然大不同》拍攝第一輯第一及第三集，現正拍攝第二輯。

文：朱一心

編輯：劉家睿

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