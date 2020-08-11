水母無腦？ 溫柔放毒唔好恰

愛在海中起舞的水母，雖然無腦、無骨、不長眼，但某些品種發惡起來可不好惹，長長觸鬚「輕撫」你，輕則帶來刺痛，嚴重的會受傷，甚至奪命，絕對是溫柔殺手。

水母（Jellyfish，俗稱白鮓），是無脊椎動物，屬於刺胞動物門中的一類，在包括香港在內的全球海域活動。無論熱帶或溫帶、淺水或深水都有機會見到牠們。有海洋生物學家界定屬缽水母綱分類（Scyphozoa）的水母才算「真水母」，但亦有人把來自立方水母綱（Cubozoa）及十字水母綱（Staurozoa）的都包含在內。按國際生物多樣性資料庫（World Register of Marine Species, WoRMS）的資料，單計算「真水母」，全球有223個品種，若同時包括其他兩個綱，則有320種。

漁農自然護理署發言人指出，香港海域記錄到的水母共有6種，包括獅鬃水母（Cyanea nozakii）、巴布亞硝水母（Mastigias papua）、月水母（Aurelia aurita）、沙海蜇（Stomolophus meleagris）、夜光遊水母（Pelagia panopyra），以及暫未被香港海洋生物多樣性資料庫記錄的端鞭水母（Acromitus flagellatus），當中以獅鬃水母、巴布亞硝水母及端鞭水母於香港海域最常見。

有毒「鬼水母」港常見 避之則吉

獅鬃水母擁有長而密的觸鬚，一般伸展量度可長至數呎，濃密如獅子鬃毛，因而得名；它屬有毒品種，被稱為ghost jellyfish，人類遇到這「鬼水母」避之則吉。巴布亞硝水母又名珍珠水母，身上有白點，且有明顯傘形外觀，傘的邊緣有觸鬚，屬沒有毒品種，即使被其觸鬚觸碰，也不會感到刺痛。

水母的身體結構跟人類甚至其他大部分海洋生物截然不同，牠們「無腦」、「無骨」，身體大部分由水構成，死後可以「無影無蹤」不帶走一片雲彩。香港科技大學海洋科學系講師邱倩婷表示：「水母沒有腦，但擁有一套貫通全身的神經系統及神經節，以協調身體動作。水母同時具有原始的感官結構，可以感應光暗及重力，因此可以在水中定向。」牠們雖然「無腦」，但一樣「搵到食」，大多數水母通過觸鬚作為釣線或魚網般被動式狩獵，但箱形水母（box jellyfish）則會主動出擊，追捕目標獵物，透過觸鬚上的刺絲細胞（cnidoblasts）令獵物動彈不得。

感應光暗 水中定向「搵食」

邱倩婷補充，水母通常食肉，以浮游生物、甲殼類動物、魚卵和小魚為主要食糧。水母體積愈大，所需食物愈多。她特別指出，包括巴布亞硝水母的幾個品種，擁有特別的「食物庫」，身體組織中有共生藻類，營養的一部分來自藻類光合作用的產物，另一部分則來自捕獲的浮游生物。

水母「無腦」亦「無骨」，屬無脊椎動物，身軀猶如啫喱，頗為脆弱。不過，這不代表牠們「好蝦」，因為部分品種觸鬚具劇毒。漁護署發言人表示，部分水母觸鬚上的刺絲細胞含有毒素，若被有毒觸鬚刺中，輕則身體紅腫及痕癢，重則可致休克及肌肉痙攣，甚至死亡，但漁護署未有備存於本港海域被水母螫傷的個案數字。邱倩婷表示，若以香港海域出沒的水母而言，有毒性的獅鬃水母屬較危險品種，但水母不會主動襲擊人類，只是獅鬃水母的觸鬚在海洋中有時不易被發覺，而且夏天出現數目較多，游泳或潛水人士容易誤觸其身體，水母被刺激下才以觸鬚回應。

脆弱的水母甚至被質疑不懂游泳，只是一直隨波逐流，但邱倩婷指水母懂得游泳，牠們會通過傘形身軀的一縮一放，噴出腔體內的水，水流噴出產生的推力使牠們移動身體。不過，水母的確不是優秀的泳手，不會逆流而上，大多數時間隨水流移動，因此牠們被界定為浮游生物。亦因為這緣故，若持續出現向岸風（onshore wind），海岸旁邊會有較多水母聚集。

水母視乎品種，體內有75%至98%為水分，死後並變乾，實際上會消失，僅留下小量如蛋白質及結締組織。所以大部分水母根本沒有什麼可提供作為人類食材，我們常吃的可食用品種是海蜇（Rhopilema esculentum），屬較大型的水母品種，直徑可達50厘米，甚至1米，經過保存處理後變成食材。

「無腦」、「無骨」亦沒有問題，水母可以繼續自由自在，在海洋中「發光發亮」。大部分水母都有生物發光（bioluminescence）能力，例如櫛水母，而當中最具代表性應屬水螅水母品種的維多利亞多管發光水母（Aequorea victoria），因為幾名美籍和日籍科學家在其體內抽取「GFP綠色熒光蛋白」用於細胞及分子物理研究，因而獲得諾貝爾化學獎。不過，現時仍未找到水母發光的確實原因，有可能是受到外來物刺激的自然反應，亦有可能是以光線驅趕敵人的自我保護方式。

充當海洋生物糧食 幼魚保護傘

水母在海洋中浮浮沉沉，似乎碌碌無為；不過，邱倩婷表示，水母在海洋生態擔起重要角色，「水母是不少海洋生物的食糧，相信佔海洋總生物質（biomass）的40%，魚及海龜都會食水母。另外，不少幼魚會躲在水母旁，以其觸鬚作保護，避免被其他生物獵食」。

半透明的水母在海洋中浮游，動作緩慢而婀娜多姿，若想繼續看到其優美泳姿，而不是看到棄置口罩漂浮，請戴好口罩的同時要妥善棄置。

文：雙喆

編輯：林曉慧

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