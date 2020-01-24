WFH姿勢差 頸生富貴包 骨折風險增七成 窒礙腦供血

姿勢不良、肥胖、荷爾蒙失調、濕氣積滯，都可引起頸椎出現「大包」！若延誤治療，物理治療師指出，年長患者將來有骨折的風險增加70％；中醫則指會增加肩周炎、手部麻痹、肩部肌肉勞損，甚至影響腦部供血。

「富貴包」指兩肩之間近頸部形成的脂肪塊，骨科專科醫生何嘉棋表示，它可由多種原因引起，主要是頸椎、肥胖、荷爾蒙問題。正常的脊骨，頸椎和腰椎稍微前凸，胸椎則略為後凸，屬正常弧度，「但疾病或姿勢問題會令頸椎向前，看起來慵懶的樣子」。

肥胖、骨質疏鬆種禍根

隨年紀增長，骨質漸漸流失，骨骼強度下降，身軀不自覺彎腰前傾，都會造成類似富貴包。另一個原因是姿勢不良，經常低頭看平板電腦、手機，加上缺乏運動令頸肌肉減弱，久而久之便出現頸部往前彎的問題。尤其是四五十歲中年人，同時開始面對骨質疏鬆的問題，估計將來更多年長一輩有富貴包。

除此之外，肥胖人士的頸背可能堆積脂肪；而荷爾蒙失調導致肥胖，患者軀體肥胖，但四肢纖瘦，屬於中央肥胖。部分人士因長期服用類固醇，或腦下垂體、腎上腺腫瘤，過度分泌皮質醇，導致庫欣氏症候群，徵狀包括月亮臉、富貴包、高血壓、中央肥胖等。

治療方法需要找出原因對症下藥，包括詢問病史、用藥紀錄，以X光檢查骨頭、抽血檢查荷爾蒙水平、磁力共振腦部檢查等。何嘉棋舉例，假如是受類固醇藥物影響，需在醫生指引下停服。而「低頭族」姿勢不良，導致頭部前傾，則可透過物理治療強化肌肉，令患者可以挺胸收腹；伸展和強化肌肉運動可在物理治療師指示下鍛煉。

因姿勢不良引起的富貴包，可透過運動改善或預防。註冊物理治療師歐陽健引述2010年刊登於The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy的文獻，年長患者將來有骨折的風險增加70％，與年齡或先前的骨折無關。歐陽健介紹4個鍛煉動作，伸展和強化相關肌肉。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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