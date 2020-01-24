吾生有杏：院長醫生周記（110）：疫情中的一點光

自去年6月開始，香港人像生活在揮之不去的陰霾下，不如意的情况接二連三地發生，先有社會事件，隨之而來是新冠肺炎疫情爆發，加上中美角力下香港成了國際戰場，大家的負面情緒「爆燈」，都感到很累、很「懨悶」。

一波未平一波又起 迅速「執生」

我不時都聽到身邊有朋友說，香港人是全球疫情下最可憐的人，因為香港人在短短一年間，經歷着許多前所未見，甚至是想也未曾想過的情况，一波未平、一波又起，政治、社會、經濟、日常生活等各方面都正面對巨大衝擊，要在短時間內迅速應變、「執生」，實在非常不容易。不少市民感到身心俱疲、焦慮，甚至出現抑鬱的狀况。但在這灰濛濛的環境下，我們真的絕望了嗎？

互相問候提醒 重建關係

在這段日子裏，我不時收到一些朋友的短訊和來電，當中有些是以往經常見面，但最近因疫情緣故已停止聚會的朋友；有些是很久沒見的舊同學和老朋友；也有很多是外國的學者和研究伙伴，以往每年一兩次在大型國際會議上會聚首，但今年因會議取消而無法碰面。大家透過視像、短訊、電郵、社交平台等不同渠道彼此問候，希望知道對方別來無恙，一切安好。

回想過去1年，社會出現的猜疑、不信任和撕裂，家人、同事、朋友，甚至街上路過的人，許多時都會因為一言不合而反目成仇，甚至大打出手。反而在疫情下，大家面對着「病毒」這個共同敵人，我們在見不到面的時候反而透過社交平台、電話互相問候、互相提醒，人與人之間好像再次連結起來，彼此關心，重新建立關係。保持社交距離及停止聚會並沒有把人與人的關係變得疏遠。從這個角度來看，這疫情似乎給予我們一個修補創傷的機會。

或許有很多人覺得現在香港正經歷前所未見的黑暗，但在愈黑暗的環境下，光便愈發變得明亮、耀眼。就讓我們在這「伸手未見五指」的時候，抓緊這點光，也重新珍惜過去許多我們一直以為是理所當然的幸福吧。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮