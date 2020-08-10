罕見子宮體癌 腫瘤一般較惡

子宮體癌中，超過九成是子宮內膜癌，餘下屬子宮惡性肉瘤。吳女士的病理報告顯示，腫瘤屬於後者的子宮平滑肌惡性腫瘤（uterine leiomyosarcoma）。可惜的是，術後3星期的影像顯示，腫瘤已經多發性轉移到肺部。吳女士隨即開始綜合化療，包括紅霉素6個療程之後，腫瘤情况改善。完成化療後，她利用3星期假期和父母旅遊。回港後一直監察病情，1個月後發現腫瘤再轉移到腹膜，接受了二線化療；同時接受基因測序後，採用了標靶治療。

基因突變 復發風險較高

在子宮內膜癌中，30%屬於較罕見的非子宮內膜樣（non-endometrioid）癌症；這包括漿液性癌（serous）、亮細胞癌（clear cell）與肉瘤癌（carcinosarcoma）。它們一般惡性程度高（high grade），確診時通常已在後期（第3、4期），有淋巴轉移的風險較高，細胞特性屬於雌激素受體（estrogen receptor）陰性的類別。另外，相比於較常見的子宮內膜樣癌，這些罕見類型擁有不同基因突變，例如漿液性癌有較高的上皮因子受體（HER2）突變，代表有相應標靶治療可用。這種癌症由於惡性程度高，復發風險較高，即使屬最早的第1期，仍然會以子宮和兩邊卵巢輸卵管切除術作為主要的根治策略。另外亦需要視乎不同的復發因素，而考慮用化療、電療（包括盆腔體外電療，或近距離放射治療）醫治。

基因測序配合新標靶治療

子宮惡性肉瘤非常罕見，佔少於10%，包括平滑肌惡性腫瘤（leiomyosarcoma）、子宮內膜基質惡性肉瘤（endometrial stromal sarcoma）及高度惡性未分化肉瘤 （high grade undifferentiated sarcoma）。除了根治性手術外，在術後或復發後，視乎危險因素和分化程度，決定化療、放射治療或荷爾蒙治療。這類腫瘤，尤其在高惡性程度（high grade）類別中，復發風險很高，除了傳統化療之外，也會運用多靶點的酪胺酸激酶抑制劑（multi kinase inhibitor），和透過基因測序配合新的標靶治療，希望為病人帶來控制病情的新機會。