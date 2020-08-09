周日話題：疫症是改變城市規劃的契機

他說，那些要冒雨跪坐在露邊食飯的淒涼照，讓人見盡「講到厭」的城市問題。

中午禁堂食的規定兩天後便告取消，但這不代表這些城市問題已經解決。

無可否認，疫症是非常時期。

但這些非常時期突顯的問題，哪些只是暫時性，哪些是照見本身長久以來的盲點，哪些因為這次事件而從此改變現狀，成為新常態，才是所有人需要認真分辨，也是最難分辨的問題。

學術界和建築規劃界已經開始討論，後COVID的城市規劃和城市生活該當如何。

現代醫學昌明，傳染病三個字對居於先進地區的人幾乎沒有任何感覺，也沒人活得夠久記得對上一次傳染病大流行、1918年流感大流行的世界長什麼樣子。近數十年的傳染病仿佛不屬於「我們」的世界。令人聞之色變的伊波拉病毒只是中非的事，日常社交不會感染愛滋病，肺結核、麻疹、天花等只出現在幼兒和學童的疫苗清單上，提醒我們要完成任務。

事實上人類歷史上，傳染病對城市規劃的影響至鉅。戰爭、地震、大火災等令城市毁於一旦，徹底的重建是無可避免。疫症看來的影響沒那麼大，但中世紀以來城市過度擠迫、基建落後、生活環境惡劣，如何對抗疫症都是各城市規劃師最重要的課題。14世紀的黑死病殺死歐洲約4成人口，當時的歐洲大小城市為了防禦外敵多為城牆所包圍，規劃師將城牆擴張，一方面為容納更多外來人口，另一方面亦為城市提供更多開放空間，後來文藝復興時的貴族才有空間將他們的花園設計得開闊和美輪美奐。

今天遊客到巴黎在寬闊的香榭麗舍大道上拍照。他們未必知道不過200年前同一片泥土上的人口密度有多嚇人，每平方公里住了5380人，加上居住環境惡劣，1832年及1848年兩場霍亂席捲巴黎市中心舊城區。法國都市計畫師侯斯曼1853年受國王委託重新規劃巴黎，當然除了解決疫症，交通擠塞和避免1848年起義重演亦是重要原因。雖然侯斯曼於1870年落馬，但他的繼任人亦繼承他的意志。另一邊廂在巴塞隆拿那小小的羅馬城牆內，18世紀前半每次發生疫症，都有3％人口死亡。同一時期工程師Ildefons Cerdà臨危受命，重新規劃巴塞隆拿。今天我們嚮往巴黎和巴塞隆拿的寬闊林蔭大道、市中心的大公園，不過百多二百年歷史，是疫症從此改變了城市規劃的觀念。

自此以至20世紀的現代主義建築師，特別重視採光、通風等高密度人類生活中最基本的生理需要。配合城市工程基建，排泄和廢物處理運作純熟得我們幾乎感覺不到一直在運轉當中，於是我們容易以為城市先進衛生，人口教育程度較高，疫症只是落後地區和農村的事。今次COVID是很好的提醒，武漢、米蘭、紐約、首爾到倫敦的疫情一樣嚴重，甚至因為是全球運輸樞紐，人口來往頻繁而首當其衝。不少專家都擔心即使個別國家疫情暫緩，一旦各國旅遊限制鬆綁，會即使再度引爆國內另一波疫情。直到疫苗出現及於全球普及以前，疫症將不會從生活中消失。如果疫症才是new normal，使用和規劃城市的人該如何適應這個新常態？

永續疫症時的城市活動

我是坐不定的人，在家半天已覺四肢繃緊，看到醫管局facebook那張「放工返屋企」字眼反覆出現的圖就想暈。於是我每天都在想，如何不被張竹君鬧之餘，可以低風險地外出伸展一下，不致抑鬱致死？有天放工6點多我跳下巴士到中西區海濱長廊散步，除了緩步跑的人還有很多健美男女一起健身，他們其實不一定需要健身室中的各種器材，就能利用公園最基本配備的石壆花槽做許多事。更受歡迎的是有簷篷的小空地，上星期整周都在下雨，不然便是陽光曬到辣親屁股，一塊小小的上蓋已夠公園使用者盡展所長。有天下着毛毛雨，在灣仔新鴻基中心一帶的平台上走，看見橋下拳擊學生跟教練練拳。放工後和假日的商業區人流稀少，加上一個天然的上蓋，就變成免費室外拳館。家住港島東小西灣，自從在家工作開始以後，樓下海旁公園長期人頭湧湧，反而灣仔、銅鑼灣日落後變死城，時代廣場、百貨公司的售貨員百無聊賴，一時間憑人流，你怎會分得出哪裏是銅鑼灣，哪裏是小西灣。

疫症改變人的生活習慣，使用空間的習慣也就改變。丹麥建築師Jan Gehl接近半個世紀以來，專注研究人使用公共空間的習慣，並倡議規劃真正以人為本的公共空間和城市。最近他觀察了幾個丹麥城市在疫症期間，人們使用空間的習慣有何改變。人們減少通勤和購物，雖然移動距離縮短，但花更多時間住宅區附近的室外空間。而這些社區中的空間，有些本身已經用來作指定公共用途（如遊樂場而非商店街），這些地方固然受歡迎，但你只要給人們一塊空地、幾張櫈或可以坐的地方或樹蔭，他們就能點石成金，用來奏樂器、健身、吃飯或者滿足任何需要。出行的方法亦有變，既然移動距離縮短，而且室內不及室外空氣流通，步行和騎單車比坐交通工具更受歡迎。

丹麥的故事不能直接搬到香港。夏天的歐洲人們總是在草地上曬太陽，香港夏天的溫度和濕度可不是說笑的。香港應自行觀察怎樣的城市生活能適應永續疫症這個新常態。例如在家工作因各種原因愈來愈普遍，或者市民對長距離通勤和出行始終感到不安心，就要思考當生活的重心集中在自己的社區，背後有什麼影響？社區中怎樣的公共空間設計能滿足不同階層人口不同時段的需要？街道設計是否能更便利中短距離步行？即使社交隔離有助阻止疫症蔓延，亦不能否定社交對身心健康的重要性，我們未來需要怎樣的空間，讓人可以安心聊天、食飯、玩樂和做運動？大商場一向是香港的獨有產物，政府以為交給私人發展商起商場可以順便把管理空間的責任一併外判，但今天商場變成死城，公園人頭湧湧，疫症下人們對空氣流通的室外比密閉室內感到安心，從此還需要幾多大商場？疫情下的香港哪些地方人流多了，哪些少了，為什麼？他們在這些地方通常在做什麼？該如何設計這些空間才能更有彈性地滿足這些需要？

上星期黃宇軒提到的「機動的都市主義」（tactical urbanism），即是民間一系列快速而小規模改造城市空間的行動，在香港其實從來不缺。今次如九巴借出巴士站、教會和酒店借出地方吃飯自是例子，平常可見後巷人們搬來空櫈納涼，以至我剛才說到將天橋底和公園用成健身中心，我們從來不應低估香港人的智慧。黃宇軒說「城市規劃的過程本身，也許不可能細緻到考慮戶外進食這回事」，如果規劃者有認真留意市民使用空間的喜好和規律，配合適當而彈性的硬件和規例，以香港人的resourcefulness，也許其實並非完全不可能。

設計2020年東京奧運主場館的建築師隈研吾近日一次訪問中說：「14世紀黑死病以後，人們逃離骯髒的街上躲回家中，他們有種錯覺以為住在盒子裏就得到快樂。文藝復興的盒子建得更大，20世紀就是美國摩天大廈的世界。我覺得這趨勢已經達到轉捩點，人們將會想離開盒子。我們花這麼多能源在空氣調節上，將熱氣和廢氣排到街上。我的直覺告訴我，這將不會持續下去。」建築和規劃從來都是回應時代最重要的議題。2020年遇上了全球百年一遇的疫症，城市生活亦將從此改變。近年城市研究其中一個重點討論的課題為城市面對危機時回應和反彈的能力（resilience）。但願我們別將把問題拋諸腦後等於反彈，跪坐在街上食飯對大部分人而言可能只是兩天的事（但對基層工人而言是常態），疫症逼我們面對的是，這並非暫時的問題，而是城市生活和規劃該如何迎接新常態。

文//趙雲

編輯//陳志暘

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