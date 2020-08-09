安徒行傳：新舊冷戰備忘錄

不過，美國雖然完整的展示了她的抗中理論，是由一種冷戰想像所搭建而成，而以「新冷戰」來解釋以中美關係為主軸的國際政治，亦蔚然成風，然而觀乎香港、台灣等地的主流評論，似乎更多人關心的是「熱戰」會否來臨，估算這些嚴重的衝突何時出現，最終誰勝誰負……等等。比較受忽略的，是從上一次「冷戰」的真實歷史經驗，去思量和研判今日這場「中美對抗」。

事實上，二戰結束之後出現的「冷戰」雖然也有美蘇雙方劍拔弩張的時刻，瀕臨「熱戰邊沿」，特別是「柏林封鎖」（1948）、「古巴飛彈危機」（1962）等，但其實，美蘇雙方一直都迴避正面交鋒，以免發生「熱戰」。因為這些「熱戰」都被認為極有可能引發第三次世界大戰，以互相毁滅對方的「熱核戰爭」收場。簡而言之，「冷戰」之所以出現，很大程度上是以雙方均擁有「核子武器」，所以害怕「熱戰」，卻又互相恐懼，不肯放棄角力的前提下出現。衝突於是轉向和變化為「軍備競賽」、「代理人戰爭」（proxy war）、「圍堵政策」以及最重要的「文化冷戰」（即意識形態宣傳）。

美蘇冷戰 害怕熱戰 互相恐懼

「代理人戰爭」對南歐、亞洲、非洲和南美的影響非常巨大和深遠，直接和間接塑造這些地方「反殖民運動」的形態和結果，令戰後世界政治版圖愈來愈複雜。但「文化冷戰」所描劃的兩種意識形態衝突則過分簡單，難以比照現實。在各場「代理人戰爭」當中，雙方成就的既不是「社會主義」也不是「自由民主」，反而往往是分別以「革命」或「反共」名義施行的「獨裁」。更壞的結果是，以高貴意識形態為旗號的革命或戰爭，得到冷戰任何一方軍事及金錢支援的戰士，推行的往往只是赤裸裸的部落化叢林戰爭。

不過，最不應忘記的是，在歐洲，除了成立了「北約」這個同盟組織外，「冷戰」其實只是一場以「自由歐洲電台」為核心的意識形態宣傳戰。雖然美國為首的「西方陣營」信誓旦旦守護歐洲國家的自由、民主，但除了在反擊蘇聯「柏林封鎖」一事態度比較強硬之外，對匈牙利1956年的「十月事件」、捷克1968年的「布拉格之春」和波蘭1980年的「團結工會運動」，西方的表現其實都十分軟弱。

1960年代核軍備競賽把雙方都幾乎拖垮，加上西方社會「反戰運動」的壓力，「裁軍」呼聲高漲，更吹起了長達十年的「緩和」（détente）之風。布拉格之春發生在越戰高潮期間，當時美國總統詹森（Johnson）正為應付戰情而焦頭爛額，也為了與蘇聯營造緩和氣氛，以使「裁軍」與「建立橋樑」（bridge-building）工作能夠開展，卻冷不防蘇聯乘機入侵捷克，美國連經濟制裁也不敢倡議。

今次蓬佩奧的演講，力陳中國對美國及世界構成的威脅。他的演講是承接國家安全事務顧問奧布萊恩（R. O'Brien）、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（C. Wray）及司法部長威廉．巴爾（W. Barr）三人之前的演說，合成一首美國聲討中共的四部曲。奧布萊恩強調中共是信奉馬克思主義、列寧主義的政黨，習近平是斯大林的接班人，這種極權主義意識形態決定了他們既要依靠武器和暴力的控制，也要控制文化和宗教，對內控制之外也要對外作洗腦式宣傳，以經濟力量脅迫外國企業屈從，並致力獲取可供意識形態宣傳之用的資料和數據。FBI的局長則力陳龐大數量的反間諜案，指中共有計劃地盜取技術和侵犯知識產權，以各種方式散播惡意的影響，操縱美國的輿論。司法部長則再把這些行徑連繫到中共的大戰略圖謀，例如「中國製造2025」、「一帶一路」，放棄之前奉行的「韜光養晦」政策，意圖取得在高科技等各方面的主導和壟斷地位，以「中國方案」取代美國夢。他更力數無數大型美國企業，例如迪斯尼等向中共屈從的例證，說明自由企業體系已經受到嚴重威脅。

宣戰檄文 顯示對被滲透慢慢支配的擔憂

如果這幾篇演講可以給看成一套對中共宣戰「檄文」的各個不同組成部分，我們可以看出除了關於中共有着「極權主義」的強烈控制欲望這種指控之外，大部分所陳述的現象，都是美國已經被一種龐大的異己力量，透過它不斷增長的數碼資訊技術優勢、滲透能力所慢慢支配的擔憂。這種擔憂比起蘇聯當年可能會把西方擊倒，在地緣政治的世界版圖上美國勢力日益被蠶蝕之外，更多是一種貼身得多的威脅，更麻煩的是不能靠核武來充當阻嚇工具。

另外，雖然「新冷戰」的論述同樣用「極權主義」、「馬克思主義、列寧主義」和「斯大林」等符徵來鼓動人們的心理反應，可是，這幾位美國官員都沒有羅列這些意識形態的內容來對照美國社會制度，例如說「我們」依隨的是資本主義，「他們」建立的是「社會主義」。原因當然是，今日受到嚴重「滲透」的美國企業，之所以那麼容易向中共屈從，正好是因為中共利用的誘惑甚至脅迫手段，大部分其實都是利益而非如「社會主義」等的另一種理想。

太易偽裝成「和我們沒差別」的自利者

換句說話，當年美國害怕的是共產世界輸出馬克思主義信念誘發無產者革命，令對社會不滿的人會相信它而起來推翻資本主義體制。但今日，美國人感受到的巨大威脅，反而是中共的「代理人」太過容易讓人以為他們一樣抱持美國人所接受的「資本主義價值觀」。所以，新的冷戰論述忙於要拆穿的是中共「誘之以利」背後，仍然是野心勃勃的「極權主義」霸權圖謀。它們太過容易把自己偽裝成「和我們沒有差別」的自利者，「和我們分享同一套基本價值」的競爭者，所以要特別指明他們背後都是受一個巨大但極容易隱藏的黨國機器所操縱。

實質上是資本主義體系的內戰

基於上述的整理，可見眼下這場「新冷戰」雖有「冷戰」之名，但實質上是一場全新的「對抗」，是「資本主義」體系內的一場內戰，因為「馬—列—斯」的「共產主義」傳統，已經完全變成沒有任何具體內容的「黨國體制」象徵和遺緒。「文化冷戰」式的意識形態宣傳戰，並不需要什麼完整的理論論述作支撐，而是看誰能掌控新型信息系統和大數據。這場「新冷戰」也未必過於依賴具體地理邊界上的地緣政治爭逐，重複上一次冷戰時的「代理人戰爭」，因為它是一個地理邊界已經被資本強力流動而變得非常模糊的全球空間下，內外難分的全球資本主義內戰。

不過，更重要的是，這場冷戰可能並沒有什麼「緩和」的時間，因為雙方已經太過熟悉彼此，不存在有需要建立理解與對話的「橋樑」。其實，讀過白邦瑞（M. Pillsbury）的《百年馬拉松》的讀者都知道，自1972年尼克遜訪華開始，中美之間已經不存在「冷戰」對敵，而是合謀對抗蘇聯。今次，他們是由「緩和—友好—親密」的近半世紀蜜月期走進「對抗」，也沒有了走回「緩和」的退路。新時代的軍事需要也令舊模式的「減少核軍備」不見得很重要，於是亦難以「裁軍」來締造和平氣氛。

是戰是和？當然難以預料，但筆者仍然認為，這是一場不需要有幻想空間去重演意識形態角逐的對抗，而是魯迅所謂「爭逐地獄統治權」的神魔大戰（《集外集．雜語》）。

文//安徒

編輯//馮少榮

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