悼：Memory of Bernard

可能這是真的，但我不相信，也不會相信。

8月7日我一醒來就收到Bernard離世的消息，我聽他生前在電台的訪問，我依然感到Bernard的存在，他的慷慨，他溫暖的招呼和笑容；但我已無法停止我的眼淚。一周前，我仍和Bernard通電話，我們討論八月底在法國Arles的研討會，以及將來的計劃。他的聲音比起以前軟弱，但很積極。他埋怨他的手機壞了，他的打印機也壞了，但他又不能在網上買，因為需要用手機接收確認碼，但是他仍然繼續寫作。8月6日，我突然感到一陣不尋常的虛弱，我的肚子不斷地抽痛，這兩年前發生過一次，我的朋友和編輯自殺；我拖着疲憊的身體到郵局寄高麗參給Bernard，但因為新型肺炎的原因，郵局關門了。回到家後，我想寫信給他，告訴他我編輯以及他參與的兩本期刊專刊就快出版了。但我沒有寫，我也沒想到我將再沒有機會跟他說話了。

我在2008年11月與Bernard在倫敦相遇，雖然之前我已在他的講座見過他。我與一名同事出發到St. Pancras Station去接他。那時我年輕，興奮，同時又很焦慮。之前我已讀過他的《技術與時間》第一卷，他和德里達的《電視回聲影像學》，看了The Ister，一部由他的長期譯者和朋友Dan Ross以及David Barison製作的紀錄片。我幾乎每年都和我的學生一起看這部片子。好像所有人一樣，我很好奇他怎樣從一個銀行搶劫犯成為哲學家。我那時已經仔細研讀了海德格的《存在與時間》以及他後期的寫作，我以為自己已經掌握了海德格的技術思想的某些問題。但閱讀《技術與時間》卷一令我極度興奮。我逐句閱讀了幾次； 每次都是非凡的經歷。 Bernard用技術的概念解構了海德格的存在概念，並打開了海德格思想一個突破口，進而從內部進行了重構。

但是，更令人印象深刻的是他解構西方哲學史的計劃。 對他來說，技術實際上是第一哲學，但它被哲學史壓抑了（弗洛伊德意義上的）。《技術與時間》的前兩卷致力於對海德格和胡塞爾的現象學的解構；第三卷是對康德《純粹理性的批判》的解構以及對法蘭克福學派批判理論的批判。

《技術與時間》的第三卷也是Bernard針對工業資本主義的政治化著作的開端，此後他出版了超過30多本這個方向的著作。Bernard並不是在反對工業本身，而是在反對工業資本主義的視野， 同時反對各種形式的犬儒主義。技術工業重視短期的獲利能力，尤其是消費主義，因此並沒有負起要照懷大眾的責任，尤其是年輕的一代，Greta Thunberg的一代。也是在這一條件下技術變成有毒的。從《技術與時代》的第三卷開始，Bernard試圖在對馬克思、弗洛伊德、西蒙東、生物學和經濟等方面的閱讀中系統性地尋找新武器。Bernard在2006年與他的朋友們建立的協會Ars Industrialis的任務便是致力於工業的轉型。他生前在巴黎北部聖丹尼的項目是與工業夥伴和銀行合作，以發展一種新的政治經濟，他稱之為貢獻性經濟。

我心中的英雄和巨人

我仍然記得那是下雨的日子。他像典型的法國知識分子一樣穿着黑色大衣和戴着帽子，但我還是給了他我的雨傘。他一開始拒絕，但隨後還是接受了。Bernard非常友好，他問我在讀什麼。我告訴他，我正在讀他的半自傳Acting Out和哲學史學家Pierre Hadot的另一本書。他很吃驚。我那時剛從重病中恢復過來，他的哲學與古代靈修之間的共鳴使我着迷。他在一次會議上發表了主題演講，我也做了一次報告，Bernard對我關於關係的研究非常感興趣，並叮囑我與他保持聯繫。幾個月後，他到倫敦金匠學院和David Graeber和Yann Moulier Boutang辯論，活動由Scott Lash主持（當時一名俄羅斯藝術家，自稱Giorgio Agamben的粉絲，在演講者面前拉屎以解釋他所理解的抗爭），他邀請我到巴黎他的研討會上談我的研究。後來他同意指導我的博士論文。Bernard對我來說是英雄和巨人，每次和他討論論文時，我都覺得自己是在浪費他的時間。但是Bernard熱情而且慷概，他從不把我當學生而是朋友，他對我的研究十分感興趣。我並沒有「第三持存」來記錄這些場景，但是很多細節對我來說仍然歷歷在目。我仍然記得在一次會議中，Bernard叫我不要讀太多海德格，因為每個偉大的思想家只有一兩本主要著作，對他來說，海德格的是《存在與時間》。有一次，當我們等着過馬路時，他說​​有一個人我以後必須認真對待，那就是雅克．德里達。我於2016年出版了論文《論數碼物的存在》，Bernard慷慨地寫了序言。

當我從倫敦移居巴黎並開始在他的研究與創新學院（IRI）工作時，我才更加了解Bernard。IRI是他於2006年辭去龐比度中心文化發展部主任一職後與Vincent Puig創建的研究所。在龐比度藝術中心擔任主任之前，他應音樂家和作曲家Pierre Boulez的邀請，成為IRCAM（國立音樂與聲學研究中心）的主任。我從沒有遇過比Bernard更傳奇的人。一位農場工人，爵士酒吧的東主，銀行搶劫犯，在現象學家Gérard Granel的幫助下在監獄裏學習五年的哲學，成為Jean-François Lyotard的碩士生，以及Jacques Derrida的博士生，此後負責多個研究項目，其中包括1980年代與國家圖書館合作的數字化項目。其後，他成為INA（國立視聽研究院）的署理主任，然後是IRCAM，並於2018年從IRI退休。

後來我離開法國前往德國工作，但與Bernard的關係更加緊密。他曾在我工作的呂訥堡大學擔任了一個學期的客座教授，其後也在洪堡大學擔任一學期的客座教授，剛好我住柏林，因此我們在學期期間幾乎每周都會見面。自2012年以來，我每年都會到法國中部的Epineuil的鄉村上他的暑期學校，Bernard和他的家人為受邀者和學生組織了為期一周的研討會。那是思想與友誼的盛宴，不幸的是它在2017年結束了。但隨着Bernard的離開以及大流行，2010年以來的每一年的法國夏天似乎已經離我愈來愈遠了。

2015年，我第一次與Bernard和他的家人一起去中國。Bernard總是對所有人說我把他帶到了中國，但我認為情况恰恰相反。那時我已經在歐洲生活了10年，而在此之間，我每年只回香港幾天探望我的父母，沒有去中國大陸。與Bernard一起去杭州講學對我來說是一個重要事件，感謝中國美術學院的現任院長高士明和他的同事，我重新發現了中國。從2015年開始，我們在杭州一起教授大師班；其間我幾乎每天都和Bernard一起午餐和晚餐。在某些溫暖的春晚，我們都會在學院旁邊的一家意大利餐廳的露台上喝一杯紅酒談論哲學。我還記得那是2018年，Bernard喝着酒、抽着煙，突然他對我說，你還記得我10年前曾經叫過你不要讀海德格嗎？我回答了，是的，我記得，但是我沒有理您。他笑着說，我知道你不聽我的話，我現在認為我錯了。

一位悲劇的思想家

2016年，我出版了第二本專著《論中國的技術問題-宇宙技術初論》，是我對海德格1953年的論文「技術的追問」的回應和批評。在這本書中，我提出了與Bernard不同的對海德格的解讀，而書的第二部分仍然有賴於他對海德格的世界歷史觀的批判來解構京都學派和新儒家。我將這本書獻給了Bernard，因為如果沒有我們多次的討論，沒有他對我的叛逆精神的肯定，我將無法邁出這一步。然而，這本書也給Bernard帶來了問題。Bernard不同意我的看法，不是我對海德格的閱讀，而是我對法國古生物學家André Leroi-Gourhan的解讀 ，這或是與他的哲學的衝突。我們在2018年的成都之行中討論了這件事，當時我們剛好和他的兒子奧古斯丁一起去看熊貓的途中；我們原本應該在2019年在台北舉行的研討會上就此事進行辯論，但我們沒有做到；最後，我們想在期刊Angelaki的宇宙技術特刊上進行，而特刊發行的時候剛好是他去世的那天。Bernard在2020年4月住院期間忍受了很多痛苦，非常慷慨地完成了這篇文章。可惜他改變了論文的方向，所以我們計劃中的辯論從未真正地發生。

Bernard留下了許多關於哲學和技術的原創性和開創性工作。他從不局限於單一學科，也從未對任何膚淺的跨學科研究感到滿意。他一直在做的是發明新的思維和實踐，打破了各種各樣的界限，讓我們窺見了未來和希望。他是災難的思想家，或更準確地說，是悲劇的思想家，他從未錯過使偶然事件成為哲學上必然的機會。儘管如此，Bernard仍欠我們他所承諾下來的多本《技術與時間》。Bernard對我說過幾次關於他在監獄中一次很不尋常的經歷。在一次迷幻式的經歷中，他寫下了一篇文章，當時他也不太懂自己寫了什麽。他給Gerard Granel看了他寫的東西，後者對他告訴他「這將是你的哲學」。這一部分包含在他的博士論文中，當時在其論文答辯委員會中的Jean-Luc Marion希望發表這一部分，但Bernard拒絕了。該部分應該作為《技術與時間》的第七卷出版，儘管我們仍在等待第四、第五和第六卷。據Bernard所說，這一神秘的部分是關於螺旋形的。我從沒有讀過這部分，但是我在想它是否與我在《遞歸與偶然》中所描述的內容相近，這本書的導論的標題是「迷幻的生成」。Bernard讀了《遞歸與偶然》，他認為我處理德國觀念論和控制論的問題很重要，並推薦了給法國的出版商。但遺憾的是，我們從未討論過遞歸與他的螺旋概念之間的關係，因為去年我錯過了這個機會。

去年當我們在湖邊散步時，我告訴他，我曾經在2016年與他的老朋友石田英敬和東浩紀一起喝醉。Bernard非常興奮，他說出獄後從未真正醉過，但是他或者想要有一次例外。在餐廳裏，他點了一瓶酒，但因為我的健康仍未從《遞歸與偶然》所造成的虛耗中恢復過來，我最多只能喝一杯。Bernard不得不把半瓶紅酒帶回酒店。我錯過了讓他喝醉的機會，或者我也讓他失望了。畢竟，Bernard是一個不需要醉酒的悲劇主義者。

技術是夢想的實現

今年，我原本希望能再次在杭州見到他，但因為疫症大流行，所有的活動都取消了。我最後一次見到Bernard是在2019年11月，當時我們在台北國立藝術大學的邀請下一起去台灣教授大師班。我原本應該在12月去巴黎參與他的年度會議，但是我實在太精疲力盡了不得不取消行程。儘管今年會議仍將在12月再次舉行，但Bernard已不會在我們身邊。Bernard選擇在一個貧乏的時代離開我們，在那裏愚蠢成為常態，政治只不過是謊言，而大流行加速了一切他在一生中都在與之鬥爭的惡。自2016年以來，Bernard經常談論夢想以及夢想的必要性。工業資本主義摧毁了做夢的可能；它只能通過操縱注意力來產生消費主義。

對他來說，做夢的官能就是被康德所忽視的。Bernard是一個夢想家，他夢想着的是不可能，因為那是哲學真正的對象；他是一個與愚蠢戰鬥的悲劇英雄，正如他的口頭禪，「必須戰鬥」（il faut combattre）。 Bernard高度評價宮崎駿的動畫片《風起了》，這對他來說作為一個很好的例子，來說明夢想與技術之間的關係。所有技術都是夢想的實現，但夢想也可能成為噩夢，正如藥理學中所有藥即是解藥又是毒藥。Bernard繼承了柏拉圖和德里達，成為21世紀的技術藥理師；然而，今天的科技大學大多數都是為工業服務，它們或許會談談倫理，但並不再需要哲學，因為它們都失去了做夢的能力。《風起了》是來自他最喜歡的瓦萊里的詩「海濱墓園 （Le cimetière marin）」中的一句話，這首詩的結尾如下，我想這或者也是Bernard，繼尼采之後的最偉大的悲劇主義者，會留給我們的話：

起風了！……只有試着活下去一條路！

無邊的氣流翻開又闔上了我的書，

波濤敢於從巉岩上濺沫飛迸！

飛去吧，令人眼花繚亂的書葉！

迸裂吧，波浪！用漫天狂瀾來打裂

這片有白帆啄食的平靜的房頂。（卞之琳譯）

文//許煜

編輯//王俊杰

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