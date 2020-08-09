可是，這個不會焗的口罩要能達到成效得滿足一個先決條件，就是你必須緊閉你的嘴。在政治社會經濟進入新常態的當下，這樣會否更容易？譬如一個記者，一個學者，一個議員，一個建築師，一個醫生，一個哲學家？

亂世中，哲學巨擘Bernard Stiegler突傳死訊，讓哲學界震驚不已，關係亦師亦友的香港哲學家許煜回憶二人情誼與思想交鋒，還有那些已經來不及的切磋，悼文中，字裏行間都是惋惜。讀者們也許記得，許煜在本刊的訪問談到年輕示威者面對牢獄之苦時，也曾提到這位恩師，Bernard Stiegler便是坐牢開始讀哲學。

回說今場「新冷戰」，若說將不同於舊，新舊若何？安徒今期先回到舊冷戰去重新認識，再整理出新舊冷戰的備忘，但也有始終如一的，譬如甘神父（共苦達人）。

編者話//黎佩芬

創作//程展緯

美術// 張欲琪

編輯//蔡曉彤

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