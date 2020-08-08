知多啲：入屋先消毒 洗澡後才走動

胡志遠認為，政府現時的防感染措施，預計在未來一兩個月慢慢看見成效，所以只需要避開人多擠迫的地方，整體社區爆發感染在一個偏低的狀態，便毋須過分憂慮，亦毋須「隔離」長者。「因為實際環境不可行，有時要照顧老人家，不能完全隔離」。除非本身工作與確診者有過緊密接觸，就唯有盡量安排老人家搬走，減低危險。

胡志遠認為，如果不能分開居住，要保護家中長者就應該從保護自己開始。在上下班及工作場所內做好防疫措施，避免帶感染源回家。除了勤洗手、戴口罩，亦要加倍小心共用的設施，「以目前情况，高危的不外乎是幾個環境：擠迫的公共交通工具、進餐時沒有戴口罩、工作間共用的設施，例如：電腦、電話或更衣室等，這些（設施）最高風險，如果能夠避免，就盡量不要共用」。

褲腳鞋面鞋底最高危

另外，他提醒外出後衣服要即時替換，「回家後盡快脫下衣服，拿去浸洗，如果隨意走動，吃完飯才更衣就不太理想」。胡志遠以自己為例，因為他經常要出入診所及醫院，但又不能在家中玄關就脫衣服，所以玄關處放有一支消毒液，入屋先噴勻全身，或用有消毒液的毛巾抹外衣、褲腳等。他提醒，褲腳、鞋面、鞋底最骯髒，因為飛沫會沉底，所以要加倍留意。門前最好擺放消毒地墊或用有漂白水的布抹鞋底，盡量避免將鞋放入屋內，減低風險。然後，立即更換及浸泡衣服，洗澡後才開始家中活動，盡量減少污染家居環境。