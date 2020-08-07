全場口罩 增社交距離 疫下表演藝術新常態

面對第三波疫情，重開不夠兩個月的本地藝術文化場地再次關閉。爆發、穩定、緩和； 限聚、解禁、重開，這是否就是我們的新常態？雖然世界各地大部分的演藝場地繼續關閉，當中也有趁着疫症稍為緩和的時候試試水溫，有限度重開，畢竟網上重溫是取代不了現場演出。

只容許約二成半入座率

6月底在巴塞隆拿Liceu歌劇院經過3個月閉館後，重開的首場音樂會，座無虛席，雖然如此，卻依然很安全，繼續保持了社交距離，因為這場音樂會的觀眾是2292盆植物。西班牙藝術家Eugenio Ampudia認為這段日子，人類應該多點思考與大自然的關係，故以UceLi弦樂四重奏團演奏Puccini的Crisantemi送給植物。首演後歌劇院也實施了一系列的新措施，包括所有入場觀眾必須佩戴口罩、量度體溫等。

另一邊廂在英國，近日有報道指長壽音樂劇《歌聲魅影》敵不過疫情，將在倫敦永久落幕。消息源於音樂劇監製Cameron Mackintosh在Evening Standard的一篇文章，不過翌日原創者Andrew Lloyd Webber卻在Twitter表示，《歌聲魅影》將會盡快與觀眾見面。然後在7月30日，《歌聲魅影》官方網站聲明：「在等待駐場劇院Her Majesty's Theatre翻新後，將盡快重新上演。」兩大巨人為何沒有溝通和共識就不得而知，不過作為West End多家劇院老闆及多齣音樂劇監製的Cameron Mackintosh在Telegram一篇報道中也表示，預計很多劇院在今年內也很難重開。而原定8月1日開始，容許室內表演場地重開，不過在最後一刻，當數字顯示疫情似乎有再爆發的迹象，也宣布延遲。不過即使重開也不可能立即有節目上演，因要應付綵排、售票等大量準備工作。而不少業內人表示，平日一場演出要有七成入座率，收支才平衡，但在新措施下，只容許大概二成半入座率，這種情况下重開，對業界來說可能是百上加斤。

網上預約 關閉互動設施

至於畫廊和博物館，部分已於7月重開，好像National Gallery便是當地首家重開的大型美術館， 而Natural History Museum、V&A 及Tate Modern等名館最近亦陸續重開。不過全部實行防疫措施，例如必須網上預約，跟隨指定單程路線觀看、關閉互動設施等。新規定不外乎是建基於社交距離和減少接觸的原則。隨着英國最新規定，看展覽看演出也就必須佩戴口罩。

讓世人很羨慕的台灣自是另一種風光。台灣文化部早於5月22日公布，逐步開放文化場館，首場演出是台灣愛樂（NSO）於國家音樂廳舉行的「公視+一起聽音樂：NSO沙發音樂廳《管絃織音》」音樂會，率先試行，開放觀眾入場。新措施包括實名制，須佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等，當晚共有四五百名觀眾入場，同時也在「公視＋」線上直播。到了6月7日，台灣中央流行疫情指揮中心宣布全面解封，文化部啟動藝文新生活運動，所有場地逐步恢復演出活動。在後疫情時代，各大表演場地也推行新措施，實名登記、進場館前須佩戴口罩、量度體溫、手部消毒等，不論是台北的國家表演藝術中心、雲門劇場，台中國家歌劇院和高雄的衛武營國家藝術文化中心等，全都採取相關措施。進入了後疫情時代的台灣，也成了世界各地的學習對象。

文：林喜兒

編輯：陳淑安

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