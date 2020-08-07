台北書展上網獲好評 香港同展不同命？

香港書展一直令人又愛又恨，批評說它只是個大賣場，但亦有不少作家藉此盛事的協同效應，推出新書並跟書迷一聚。早前有消息指出，書展或延至9月或12月舉行，本周有參展單位收到新一輪資料，書展或延至12月舉行甚或取消，可能痛失商機。另一書展盛事台北國際書展，就由實體展改至網上，引來不少好評，至少為書業把握書展一年一度時機。

台北國際書展由文化部主辦，財團法人台北書展基金會承辦，每年逾50萬參觀人次。原定本年2月上旬舉行，遇上首波新型冠狀病毒爆發，舉行前幾天官方決定延期至5月。直至3月疫情爆發已擴展至全球，各國際書展如英國倫敦書展、法國巴黎書展、泰國曼谷書展、意大利波隆那兒童書展相繼宣布取消。基於防疫及考慮國際參展單位赴台受限，官方決定取消實體展覽，至5月正式推出網上書展。

「前無古人」的一場網上書展到底是如何？2020台北國際書展線上書展online，並以「閱讀新風景Online」為主題，展期比實體展覽長很多，由5月15日至6月30日。書展除書迷掃貨，每年講座及展覽亦相當重要，務求促進公共交流。台北國際書展亦推出共6個網上主題展，均以原本書展的策劃為基礎，例如展出意大利導演費里尼的畫作、漫遊博物館虛擬展等。「閱讀沙龍Online」環節共有28場講座，因應網上書展而最新拍攝而成，大部分講座於獨立書店錄影，收音優質亦具字幕，有些有嘉賓對談以豐富討論，包括作家胡晴舫與政大台文所副教授紀大偉、作家蔡慶樺與歷史教師深根盟成員陳中芷，作家楊照講述著作《史記的讀法》更長約1小時。此等影片製作全由文化部支持，反映展方對於書展作為知識交流平台的重視。

台北網上書展 官方支援全面

「不論外在如何風雨，病毒如何險惡，閱讀決定我們視野的高度，也提升台灣整體競爭優勢，我們以開放的心態學習，點滴累積所孕育的閱讀養分，將使社會跟群體共榮共生。」財團法人台北書展基金會執行長王秀銀回覆本報查詢時說。銷售書本方面，台北國際書展網頁的「Onlilne Book秀」環節，邀得155間參展單位各自精選10本推介本，並整理出版社的資料，於網頁界面一覽無遺，方便點選連結至各出版社官網，亦提供平台讓出版社上載自製的宣傳或節目短片，瀏覽界面清楚易用，支持書業完成本年度的新書推廣。

本地出版社 變陣靠自己

本港貿發局主辦的第31屆香港書展於開展前兩日宣布延期，香港貿發局副總裁周啟良上周出席活動時表示，疫情緩和會盡快舉行包括書展等展覽，未來該繼續以「雙軌走路」，結合線上和線下形式辦展覽。書展網頁6月時推出「文化線上行」活動，疫時鼓勵持續閱讀及學習，羅列合作單位的文章、有聲書、過往書展講座片段、網上藝文展覽連結等，單位包括新鴻基地產推出的閱讀平台「點讀」、網上活動「全民抗疫，以讀攻毒」、文化相關文章等，但並不是新書或眾多參展商之推介。據了解，局方將協助參展單位透過網頁及應用程式宣傳各類書籍。

「基本上會展書展宣布延期後，官方沒有做過什麼幫忙。我們只可以機動地去回應，靠自己。」水煮魚文化總監羅樂敏說。延期消息一出，書業紛紛推出網上書展自救。水煮魚文化原定參展攤位以「文學五十擊」為主題，出售自家出版作品及蒐羅港、台好書，宣布延期翌日便立即開展網上書展「自閉書展」，分回合推出書本至8月14日。羅樂敏續稱，由於涉及運費及有送貨的便利，網上書展每張單購書量較實體多，至少有3至4本，可是銷售單數大幅減少：「網上書展展開約3星期，還未追到去年在會展幾天的銷量，亦無助開拓客群，書展始終可接觸一些平時不太看文學作品的讀者。」另一單位點子出版剛剛完成10天網上書展，出售作家橘子綠茶、有心無默、恐懼鳥等新書，總編輯余禮禧表示，出版社過往數年多數把新書集中在書展推出，書展為全年一大市場銷售高峰，他坦言：「網上書展銷量暫時較去年下跌三成。」

「散收收」 讀者易錯過

對於有批評指「網上書展」只是減價噱頭，羅樂敏認為亦是無辦法中的推廣形式，亦配合書展檔期效應。書展其中一個好處是可以「打書釘」，向來部分大型網上購書平台或書商均有「試閱」功能，提供幾頁供讀者一睹，但因為資源及準備需時問題，部分出版社未有相關配套。至於令人期待的講座環節，香港中文大學出版社的網上書展，把原定現場舉行的講座改至網上，影片先由作者或講者簡介書籍，並設網民發問環節，包括雷競璇講《古巴家書》、黃沐恩講《情動於中：生死愛慾的哲學思考》等，提問相當熱烈。可惜，大部分出版社或書店短時間內只可安排介紹短片。

眼見網上書展四出，羅樂敏無奈說：「現在很『散收收』，讀者都要自己去找，很易就錯過。其實書展官方肯整理一下，在電郵或網頁公布都幫到手。」水煮魚文化、點子出版、香港中文大學出版社均參加了網購平台Pinkoi現正舉行的「宅．讀．樂」，及預定下周一開始的HKTVmall網上書展。余禮禧則認為，由官方主導的推廣方法，不及坊間平台固定客源及市場力量，成效似乎不大，也難以全面推動閱動風氣。他點出本港書展的結構問題：「始終書展在於貿發局都只是全年其中一個商貿活動而已，不似會投放很多額外資源去推。」

本地出版業受重挫

距離年底還有一段時間，出版社及書店期間只可自救？又有多少本錢「拖」？余禮禧指出，本地出版業受到重挫，當下急切需要實際援助。就書展延期，除早前有關參展費的資助，政府表示會繼續透過防疫基金措施為業界提供支持，但參展商「整個行業最崩潰的是準備展覽的成本」，書展搭建費、運輸費損失慘重，對中小型出版社尤其打擊大。

長遠來說，閱讀風氣才是知識交流的培養沃土。再次看看台北國際書展，公布延期後總統蔡英文發起在社交平台貼出自選的書單，號召全民疫時閱讀，多方響應分享書單，引起熱話。事實上台灣最近推出的振興援助「藝FUN券」，中獎市民可用於登記的藝文單位及商店消費，而暫時最多人支持的是書店及出版業，佔約整體四成，隨後才到電影院和藝文展演產業，可見當地讀者的熱烈支持。有書，也要有讀者，一本書被閱讀時才真正發揮其價值。

2020台北國際書展線上書展Online

網址：tibeonline.tw

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/張欲琪

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