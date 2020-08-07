知多啲：學做Ｃ朗7招 強度高要小「心」

示範：歐陽健（註冊物理治療師）

◆1. 弓步動作

前弓步

做法：站直（圖a），右腳向前踏，向下蹲成雙膝約成90度角（圖b），之後站直回復開始姿勢，換邊再做為1組，重複做10至20組

目的：訓練股四頭肌、臀大肌、膕繩肌及小腿肌肉

注意：上身挺直。後腳膝蓋愈貼近地面，難度愈高，新手要量力而為

側弓步

做法：站直，打開雙腳約與肩同寬，先以右腳向右踏出一大步（圖c），之後回復開始姿勢，換邊再做1次，之後雙腳跳起至落地為1組，重複做10至20組

目的：訓練大腿內收肌群。配合之前的「前弓步」，可鍛煉整個下肢，有助加強臀部穩定

注意：眼望前方，上身挺直，一腿膝部屈曲約90度角，另一腿要伸直

◆2. 掌上壓

做法：俯身以手掌及腳尖支撐身體，雙手伸直及打開闊於肩膀（圖d），向下壓至手肘成90度角（圖e），之後返回開始姿勢為1組，重複做10至20組

目的：訓練前三角肌、胸大肌、三頭肌及腹肌

注意：身體成一直線，避免縮膊，盡量挺胸，初學者可改做膝上壓

◆3.手碰足踝

做法：躺臥屈曲雙腳，打開略寬於肩，雙手放兩旁，上身升起至肩胛離地，右手輕碰右邊足踝（圖f），換邊再做為1組，重複10至20組

目的：訓練腹直肌及腹外斜肌，有助練出「人魚線」

注意：眼望前方，手碰足踝時，要收緊腹部

進階：提腿蜷腹

做法：躺臥提腳，雙膝屈曲成90度，上身升起至肩胛離地（圖g），返回開始姿勢為1組，重複10至20組

目的：訓練腹直肌

注意：眼望前方，避免上身左右擺動

◆4. 臀部伸展訓練

做法：俯臥，手掌及雙膝支撐身體，左腳向後方提起至腳底朝天（圖h），之後向上踢（圖i），再回到腳底朝天姿勢，重複10至20次後，換邊再做10至20次

目的：訓練臀大肌

注意：上身挺直，避免過分弓腰，別左右搖擺，抬腿時收緊臀部

◆5. 深蹲

做法：站直，雙腳略寬於肩（圖j），慢慢向後坐下至膝部成90度角（圖k），緩緩返回開始姿勢，重複10至20次

目的：訓練股四頭肌、臀大肌及膕繩肌

注意：腰背保持挺直

◆6. 平板動作

手觸肩膀

做法：俯臥，雙腳稍為分開，前臂及腳尖撐地（圖l），雙手輪流觸碰另一邊肩膀（圖m）為1組，重複10至20組

目的：訓練手臂、肩胛、腹部及大小腿肌肉

注意：避免縮膊，手觸碰肩膀時別左右搖擺，保持身體成一直線

原地爬山

做法：平板支撐姿勢，左右腳輪流提起膝蓋至腰腹（圖n）為1組，重複10至20組

目的：訓練腹肌、髖屈肌及核心肌群

注意：提腿時，上身微微屈曲，抬腿愈近胸部難度愈高

註：少運動及肩部有傷者要小心，新手量力而為，可改用膝頭協助支撐身體及減慢速度

◆7. 背部伸展訓練

做法：俯臥，雙手放腰背（圖o），提起上半身至胸口離地（圖p），緩緩返回開始姿勢，重複做10至20次

目的：訓練背部的豎脊肌、髂肋肌、多裂肌和臀大肌

註：少運動、經常久坐不動、腰部肌肉繃緊的人不宜，可只做上述前6招

●有片睇，學做Ｃ朗7招：bit.ly/33pNylD