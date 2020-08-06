代勞之選：網店為毛孩打造五星級蛋糕

Elfen（陳皮爸爸）本身是一名烘焙師，在本地五星級酒店及知名餅店擔任甜品師10多年，由於有感在酒店工作有很多規範，後來辭去工作。當時他正好收養了兩隻唐狗陳皮妹和鐘仔，覺得最開心是為牠們製作食品，所以去年開始全職經營網店，專做寵物蛋糕。

打印寵物萌樣 特色數字造型

製作不同造型的蛋糕，絕對難不到陳皮爸爸，他更特別以人們食用的蛋糕造型作參考，設計了4款蛋糕和一系列杯子蛋糕，盡量做到與主人平日所吃的一模一樣，拍照打卡一流；而蛋糕的某些部分更可加入個人特色，如提供寵物照片及名字，以食用打印方式呈現在裝飾曲奇之上，甚至可按狗狗年齡，選擇0至9字的數字造型蛋糕。

提到與以往在酒店做甜品的最大分別，陳皮爸爸說難度在於寵物蛋糕能用的食材有限，幸好他自己有養狗的經驗，又有做功課，了解到狗不能吃哪些食材，除了避開所有對狗狗健康有影響的食物，他亦堅持低糖低油製作，更考慮到有些狗對小麥敏感，做的都是無麩質蛋糕。

■Paw's Kitchen寵物蛋糕

價錢：$240起/個（須於7天前預訂）

查詢及訂購：bit.ly/3hSYQTg