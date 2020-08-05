療癒作品：疫下藝術展

作品中，除有向醫護人員致敬的鮮色構圖，亦有人用特別手法表達愁緒，例如畫一朵百合花放在杯中。「作者家人在疫情爆發前往台灣，用花寄託心中的鬱結。」邢珠迪說作品價格由數百元至數萬元不等，普羅市民也負擔得起。「在藝術史長廊中這批作品只是其中一個點子；相信疫情也是人類歷史中一個片段，很快會過去的，總有終結的一天。」

有份參展「+ve/-ve」的李欣儀於2019年獲第3屆新藝潮國際藝術家獎優秀獎。她喜愛繪畫建築物，但畫面中很少有人。「疫情長時間屈在家中、壓迫感很大，我開始構思在建築物中加入人物。」畫面上的水渠接通各家各戶，畫中人並沒特徵和明顯表情，建築物亦沒窗。畫作背景塗上水泥等物料，散發被困、坐監的感覺。「畫中人不知自己在做什麼，現實大家正是這樣。」她說疫情激法自己創新。「生活中少了和人接觸便對人像感興趣，日後會嘗試製作雕塑。」

■「+ve/-ve」展覽

日期：即日至8月31日

地點：香港觀塘海濱道165號SML大廈2樓

查詢：www.artnextexpo.com

安排：8月4日起於網上推出虛擬展覽，實體展覽消息稍後公布