藝術家林天行 不安中繪畫 菖蒲寓意驅疫 水墨療癒心靈

「菖蒲有長長葉子，是粗生的野生植物，在本港公園、溪邊也可看到。在中國藝術中它象徵不屈的精神，亦有除魔、驅疫的寓意。」作品曾入選當代香港藝術雙年展、在世界各地參與逾百次聯展的水墨畫家林天行說。

菖蒲的時代意義

一直以來，林天行也愛畫荷花。「它清秀脫俗，有慈悲、圓滿、和諧的象徵。但近年香港社會動盪，突然覺得這地方變得好陌生。」他說再難以投入畫荷花，去年起改畫菖蒲表達情緒，而全球亦剛好爆發難以收拾的疫情。菖蒲在傳統國畫中正有驅疫的寓意。「它很普通、不起眼，卻充滿生命力，在藝壇和水仙、蘭花和菊花地位並列。」

在疫症時候舉行這主題展覽，林天行認為特別有意義，當代畫的魅力正正在於時代感。他說畫植物並非單純留意其外觀：「我常在香港和外地寫生，下筆時並沒太着意植物的形象，反而觀察附近環境。」當年他往西藏神山畫荷花，被荷花附近的浩瀚風光吸引；今年他在香港畫菖蒲，留意的便是本港當下的處境。「其實一切形相都是主觀感覺。風吹草動，其實是心動。」

「學西畫的方法較科學，以寫生作起點；中畫則由臨摹古人作品開始。」林天行13歲起學西畫，之後習山水。他表示無論中西，上佳作品都是講求技巧、感情和想像力。「中西合璧還未夠，還要有當下的感受，缺一不可。」他盼後世人翻開美術史時，可從自己作品中發現時代特徵。

巨變中以畫打氣

他指出中國藝術每個時代都各有特色。「1920年代中國很開放，幾乎和西方同步；1950年代至70年代極封閉，但1980年代隨改革開放又有大量西方元素流入；至1989年後，中國人又往古代文化中尋根……」近年香港經歷巨變，他想透過菖蒲作品為大家打氣。「作品在疫情中創作，和疫情共處。創作時我內心難過，每天在不安和恐懼中繪畫。」他鼓勵大家要有毅力和盼望，冀作品在精神上起驅疫作用。

■《楚頌新聲・菖蒲集》林天行個展

日期：即日至9月19日

地址：中環荷李活道31-33號明畫廊

查詢：ifineart.net.cn/anthem-of-calamus

（參觀前須預約）

文：呂瑋宗

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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