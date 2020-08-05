越式美食×亞洲風情雞尾酒

【明報專訊】自煮不是中菜便是西菜，不如外賣高質越南美食，為味蕾添新鮮感。到底越南菜宜配什麼酒？由於越南菜大多濃味，宜配搭濃味的葡萄酒，可選擇白酒如Riesling、Sauvignon Blanc或Gewürztraminer等，紅酒則可選Cabernet Sauvignon、Shiraz或GSM（Grenache, Syrah, Mourvèdre）等。另外，越南美食亦可以配搭亞洲特色的雞尾酒來一場cocktail pairing。位於中環的人氣日本雞尾酒酒吧Bar De Luxe，由日本調酒大師上野秀嗣（Hidetsugu Ueno）創立，他位於東京的著名酒吧Bar High Five，屢次被評為世界最佳酒吧之一。由於疫情關係，Bar De Luxe製作了多款外賣手工雞尾酒，可供客人在家享用，分別有125ml、250ml及500ml的選擇。