一星晚餐×優雅年份香檳

推介米芝蓮一星英國餐廳Roganic Hong Kong，他們在疫情下推出了Simon Rogan at Home外賣套餐，只需$300便有3道菜式，實在超值（平常晚餐$680），現時更每個星期更換菜式。其實疫情期間在其英國本店亦有這外賣套餐，特色是有詳細指示每道菜要如何處理及擺盤，還附有QR code，讓客人觀看廚師親身示範，十分貼心，不愧為米芝蓮餐廳。

3道菜包括紅菜頭煙三文魚、燒豬腩肉配薯醬及洋葱，以及蘋果撻配拖肥醬及黑莓，還有馳名的英式梳打包配牛油。二人在家吃飯，有時很難開幾瓶葡萄酒配襯，這時百搭的香檳絕對大派用場。Dom Pérignon 2010年份香檳層次複雜，配上煙三文魚可提升魚肉的鮮甜，而配搭烤豬腩肉，可減去油膩感，並帶出更多年份香檳的果香，餘韻悠長。