辣媽CEO：阿仔太曳，放洋無眼睇？

養狗養貓都不會完全聽從你指示

呢個家長完全捉錯用神！我絕對不怕得罪，這種心態真的要不得！如果不是覺得有BNO去英國讀書有着數，會不會考慮在這個時候送兒子去英國讀書？7歲頂多是個小學二年級學生，好曳就是壞？肯定是因為他不聽話，你叫極兒子都不聽，很氣餒，所以說自己不識教。這一點我不能同意更多，因為你的確不適合，不過責任不在兒子身上，而在你自己身上。

你想要一個完全聽你話、聽指令的兒子，根本不可能。莫講他是個人，本來就是獨立個體，有獨立思考能力，有完全個人的獨特性格；即使你養寵物，養隻狗養隻貓，都不可能完全聽從你的指示，你叫佢點就點，對不對？

你兒子好曳，你認定是壞事。但凡事總可以從多角度看，在我看來，你兒子肯定生性聰明、活潑好動、很有主見、好奇心強兼每事問、打爛沙盆璺到㞘、不輕易妥協，令你覺得很難應付。因為不能含糊其詞，或者企圖蒙混過關，煩到一個點，你寧願把他盡早送走無眼睇？

莫講養育子女是父母的天職，即使種盆栽，都不能買回來後就任由它自生自滅吧！必須要有營養的土壤，勤灌溉施肥，提供充足的陽光，還要因應植物特性，適合在室內還是室外培養栽種，才能夠生長得健康茂盛。

以為有錢搞掂 將教養責任外判

你兒子的性格特性，絕對需要父母有愛心、耐性去發掘和栽培，因材施教，孩子才能茁壯成長，成為他們最好的自己。要求子女成為自己想要的模樣，是完全扭曲的教育觀念，子女沒有責任，更加沒理由為了滿足父母而達成父母的意願而活。相反，子女是由父母製造帶來這個世上的，我們要對他們的生命負責，可惜太多父母以為一切有錢搞掂，將教養教育責任全部外判，自己乾手淨腳，還要用旁觀人的身分姿態，指點江山，本末倒置。

我敢斷言，你把兒子送出去，就是親手葬送你們之間的關係。你這個決定擺到明是把兒子流放放逐，你個仔咁聰明，豈會不知？對他的心靈造成的創傷有多大？實在難以想像！始終他只得7歲，如何釋放自己的壓抑和憂慮？他的行為性格只會變得更加極端。

而且不少兒童心理學專家已講過，孩子行為頑劣，無非是希望得到父母的注意，其實他們是內心極度不安，缺乏安全感。孩子的成長過程中缺乏愛和關懷，影響的是他們的一生！

你迷信名校，兒子在香港讀的肯定亦是名校，有否想過他的所有行為，出於承受太多無法承受的壓力而導致呢？要揀名校，坊間有很多教育機構幫到你，毋須問我。我真心替你兒子難過，你的問題很荒謬但更悲哀，衷心希望你站在兒子的角度、福祉去好好想想，應該如何修補建立你們之間的關係，最是重要。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第305期]