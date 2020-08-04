幸福拼圖：子承父「業」？遺財不如遺德

匯豐銀行在2017年的一份調查報告指，接近四分之三（73%）的受訪者以家人的健康及幸福為首要，數字遠高於對自己的財務保障及理想的追求；換句話說，家人在香港人的心目中永遠排在首位，即使擁有資源也會以家人的需要為優先。所以我們不難理解為何於2019年家福會《香港家庭幸福指數研究調查報告》中，普遍受訪者對「家庭資源」都給予較高的分數，平均7.29分（滿分10分），屬於一般偏高水平。

與子女分享成長過程 錢得來不易

家長一直以孩子的資源為首要，無非是想讓孩子得到最好的教育及無憂柴米的環境。惟須避免這種善意反而培養了反面的理財價值觀，建立了負面的金錢自我（inner money self）。有時過於無慮的生活，反而造就了一個假象，讓子女以為這種優質生活是唾手可得而且永續，完全不理解父母花了多少心血與時間來成就這一切。其實父母在子女面前毋須隱藏自己「努力的過程」，亦不應只展示給子女一個豐碩的結果，反而更應主動與子女分享自己成長的困難、解決的過程及理財哲學，讓子女更明白一切得來不易。

給予堅毅心靈比錢財更「豪華」

反觀人所共知的億萬富豪比爾蓋茨（Bill Gates）的教育哲學，當大家以為他的「掌上明珠」珍妮花蓋茨（Jennifer Gates）必定過着極盡奢華、滿身名牌的名媛生活，但原來你只能在她身上找到一份樸實無華、獨立自主及堅毅不屈的氣質，她並沒有因為自己生活無憂而裹足不前。蓋茨夫婦甚至已將他們大部分的財產捐予名下的慈善基金會，盡最大努力為世界貢獻，並表明女兒不會繼承巨額遺產，將來的生活她要靠自己打拼。明顯地，蓋茨夫婦深切明白與其留給下一代無憂的財產，不如給予她強壯堅毅的心靈與意志，相信這份「遺產」比錢財更「豪華」。

「遺財不如遺德」，身家過億的人做得到，生活平凡的我們又做得到嗎？

文：王君偉（香港家庭福利會認可理財社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]