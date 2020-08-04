童途有「理」：不翻身、不爬、不低頭 原來前庭系統失調

前庭系統協調腦眼四肢

前庭系統位於內耳，包括三個半規管和兩個耳石器官（圖一）。前庭系統可以感覺頭部在三維空間的位置，並透過協調大腦、小腦、眼睛及四肢，達至以下功能：

˙身體移動時能維持眼睛凝視物體的能力，保持視力清晰

˙感應頭部姿勢、動作和方位，作出相應調節，保持頭部穩定

˙利用神經系統的反射作用讓頭和身體對應，讓身體可以維持直立的姿勢

˙失平衡時調整身體姿勢來恢復平衡

力有不逮 抗拒轉換姿勢

物理治療師檢查臻臻時，發現他移動頭部時前庭系統不能有效地穩定眼睛去注視物體，為保持視力清晰，身體的本能反應是固定頭部。故躺下時，他不會轉動頭部來翻身，坐時不會低頭看玩具，追看移動的事物時，也是眼動頭不動。

嬰兒會自然轉動頭和身軀，引發頭身對應的反射動作（head righting reflexes）來鍛煉頸和軀幹的肌力，促進翻身、趴地抬頭和爬行等動作發展。剛學坐的嬰兒會用雙手撐地以穩定身體，隨着頸、肩及腰腹的肌力逐漸增強，嬰兒不再需要用手穩定身體，可以用手向四周抓取物件、玩具，並隨意轉換姿勢及爬行。由於前庭系統失調，臻臻的頸和軀幹不夠力，他抗拒轉換姿勢，坐時需用雙手撐地，並闊闊地分開雙腿，以保持穩定。一旦失衡，便會翻倒。所以他稍有不穩便會嚎啕大哭，對活動失去興趣及信心，並極之依賴媽媽！

刺激前庭 鍛煉頸和軀幹肌力

物理治療師一方面透過適度的前庭刺激，改善臻臻的眼睛凝視、姿勢調節和平衡功能；另一方面就鍛煉他的頸和軀幹肌力（圖二），增強姿勢轉換和活動能力，追上同齡的發展里程碑。幸好媽媽及早留意到臻臻的發展出了問題，讓他盡早接受物理治療改善情况，現在臻臻變得開心又活潑。

（物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）、香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]