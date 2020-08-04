特教樂與路：我們的禮物

夫婦倆看到兒子從活動室走出來，喜孜孜拖着兒子，妻子對老人家說：「我們的兒子是新同學，明天見啦！」

這對夫婦是非常虔誠的教徒。他倆相識於大學，因為同樣熱心教會工作，因此特別投緣。他倆大學畢業後，很快就結婚。老人家常催促他倆好生個孫兒湊熱鬧，但他倆總會拒絕，因為他們根本沒想過要孩子。

夫婦倆擺在眼前的生活，還有很多很多事想做。一份求知慾，一份好奇，兩顆事奉的心，加上雙倍的衝動，這對夫婦憧憬的生活非常充實。十多年間，他倆肩負了教會的工作、一起完成了碩士課程、結伴同遊世界各地；夫婦倆樂在其中。

不惑之年突迎來小生命 由迷惘到滿足

不惑之年，妻子突然懷孕，丈夫當然驚訝，在毫無準備之下，需迎接小生命的來臨。他們無法預計前景如何。妻子心想：我真的能當媽媽？為何上天會有這樣的安排？往後的計劃會怎樣？我如何兼顧？祈禱有用嗎？想呀想……她對前景開始迷惘，無法掌握，沒有了信心，無形的壓力讓她一夜崩潰，大哭起來，把丈夫嚇壞了。丈夫從沒看過妻子如此這樣的失控情况，他不發一言，緊緊擁着這個跟他浪漫多年妻子，完全明白妻子的擔憂，丈夫緊緊抱着妻子，擁着，擁着。

妻子突然問：「這個年紀生孩子，不知孩子會否健康？如果驗出有毛病，我們還要嗎？」

丈夫說：「要，這是我們的禮物。」

於是，他倆決定不做什麼測試，只做一般婦科檢查，花了10個月的心靈準備，迎接而來的孩子是天生心漏症兼唐氏綜合症，兒子離開娘胎不久，隨即要接受心臟手術，因為小小的心臟竟有9個小洞，夫婦倆看到兒子小小的身軀承受着這樣的痛楚，心痛極了。妻子差不多天天留院照料孩子，丈夫就負責應急的安排，聘請傭人，安頓家庭。

兒子接受了數次手術，住了一年醫院，終於在一周歲的日子，伴着呼吸機跟親友初次見面。席間，夫婦倆是這「滿歲宴」上笑得最滿足的一對，他倆的笑容就如昔日那對無憂無愁的夫婦一樣。

兒子2歲了，終於不需再用呼吸機，一大群家人來慶祝；

兒子5歲，終於不需再用胃喉喝奶，一大群家人再來慶祝；

兒子6歲，他終於可以自行走幾步，一大群家人又再慶祝；

兒子日漸成長，仍要繼續接受治療，做訓練。同時，兒子也陪着爸媽去教會、踢球、行山、旅行等，每一幅生活照片都看到這家人的一致笑容——幸福開懷。

社工問夫婦倆：「兒子畢業後，你們有何安排？將來你們都會老去，有什麼打算？」

爸爸笑着道：「從他一出生，已經安排了，我們可以相伴多久就多久。」

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]