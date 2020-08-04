親子筆陣．蒲公英教室：不一樣的畢業禮

少一分莊嚴 多一分溫馨

今年學校的畢業禮來到第60屆。60為一個甲子，恰巧今年畢業禮因疫情變得與別不同。過往的典禮於元朗大會堂舉行，總是熱熱鬧鬧，不同年級學生表演舞獅、鼓號及歌唱，來賓及家長一同蒞臨見證學生為小學生涯畫上句號。可是由於疫情再襲，不能舉辦大型聚集活動。我們決定在學校舉行簡單而隆重的畢業禮，這是學校一次新嘗試，我們沒有演出助興，沒有外賓到賀，但滿載心思及溫情。視藝科教師特意為畢業禮設計布景、橫額及巨型相框讓大家拍照留念。教師又購買了很多畢業主題氣球營造輕鬆、歡樂氣氛。畢業禮前一天全體教師及職工一同搬動桌椅及攀梯佈置，教師還提議在網上直播畢業禮，讓其他學生一同參與。大家上下一心，真的充滿愛。

學生落淚不捨 真摯動人

每個學年有兩個日子讓我感觸良多，一個是迎來小一新生的開學禮，另一個是歡送小六學生的畢業禮。雖說是歡送，致辭時我總是忍不住哽咽，今年也不例外。我希望學生升上中學能繼續抱持好奇心、奮鬥心及愛心，學習路上不斷探究，不畏困難向着目標前進，更重要是不忘關愛別人。以為我的激動心情可隨致辭完畢平復下來，怎料畢業生代表的謝辭讓我大為感動。致辭前，我們播放「成長片段」，片段剪輯了他們從小一至小六不同活動的相片。大半班學生邊看邊哭，幾個負責致辭的學生走到咪前仍在抽泣，其中一名男生嗚咽地「爆肚」：「為什麼要在我們致辭前播這片段啊？」我非常欣賞同學的直率，這種真性情讓我深深感受他的不捨之情。之後還有學生分享他們在這6年來的成長經歷，男的女的帶着淚一字一句道來，場面感動。部分家長感觸落淚，還笑言那天比自己當年結婚還要激動！

今年畢業禮大家都戴着口罩，拍照都只能用眼神展露笑意，但這個簡單的畢業禮卻顯得真摯動人。畢業禮不該只是個公式化的典禮，它的意義在於讓學生回憶在校的點滴，珍視6年來與師長及同學建立的深厚情誼。我想這段回憶，就是教師教學的動力，比什麼都寶貴。在此祝願所有畢業生，前程似錦，懷着好奇心、奮鬥心及愛心展開新的學習旅程。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]