食譜．菜式一：Vegetarian Moussaka（焗素千層批）

這是一道土耳其菜式，亦有人指它是傳統希臘菜。主要材料以蔬菜為主，賣相像千層麵，是以蔬菜和芝士層層相間的方法鋪疊起來，再放進焗爐烤焗。

◆材料：

˙茄子 2條

˙薯仔 1個（大）

˙蘑菇 數粒

˙番茄 數個（切粒）

˙ Lentils扁豆 200克

（用清水浸過夜或最少2小時）

˙番茄粒 1罐

˙蒜頭 1/3個（切成蓉）

˙洋葱 1個（切粒）

˙忌廉 250克

˙雞蛋 3隻

˙ Ricotta芝士 250克

˙車打芝士片 適量

˙ Mozzarella芝士 適量

調味料：

鹽、黑椒、香草（百里香）、糖、橄欖油 全部適量

◆做法：

(1) 將茄子、薯仔和蘑菇切片，灑上鹽、黑椒及香草調味；平底鑊下橄欖油，慢慢將茄子、薯仔和蘑菇分開，每片煎至兩面稍為金黃色

(2) 燒熱平底鑊，下橄欖油，爆香蒜蓉和洋葱，加入新鮮番茄粒，炒至軟身

(3) 加入扁豆、罐裝番茄粒，再下鹽、黑椒和糖調味。合上蓋慢火煮至成茄醬

(4) 在大碗裏加入雞蛋、忌廉及Ricotta芝士，拌勻成為白汁，下少許鹽和黑椒調味

(5) 焗盤底層鋪上一張牛油紙以防黏底，然後逐層放上茄子片、薯仔片、蘑菇片

(6) 淋上一層（步驟4）白汁，再鋪上一層車打芝士片，上面再加一層番茄醬

(7) 再逐層鋪茄子片、薯仔片、蘑菇片，加上白汁、芝士片、番茄醬，重複兩層

(8) 在最後一層淋上白汁，灑上Mozzarella 芝士，放入焗爐以180℃焗30分鐘即成

[Happy PaMa 教得樂 第305期]