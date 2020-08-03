醫食因緣：注意衣食住行 補氣生津抗酷暑

高溫耗體力致氣虛

氣候暖化，夏天愈來愈熱。長者身體比較脆弱，適應溫差能力較差，遇上炎熱、暴曬、大量流汗、狂風暴雨、吹冷氣等情况容易不適。高溫會消耗體力，導致疲倦乏力、氣喘、胃口欠佳、消化不良等氣虛表現。大量流汗則會損耗津液，導致口乾、喉嚨乾涸、尿黃、煩躁等陰虛表現。吹風、淋雨會增加外感的風險。加上受新冠肺炎疫情影響，戶外佩戴口罩會感到焗促，對健康狀况較差的長者來說，更容易出現不適。

應對暑熱，中醫主張清涼消暑；同時針對炎熱耗氣傷津的問題，可配合益氣生津的食療。常用消暑清熱中藥，包括荷葉、綠豆、滑石、淡竹葉等，藥性偏涼。常用於夏天的補氣中藥，包括西洋參（花旗參）、太子參、五指毛桃等，藥性補而不溫燥。而用於夏天補陰生津的藥物，包括蘆根、天花粉、北沙參、麥冬等，藥性清潤而不黏膩。

除了利用中藥來應對暑熱，長者也可透過調節衣食住行4個範疇，減低炎熱對身體帶來的不適：

衣‧通爽鬆身助散熱

穿著通爽透氣的鬆身衣物，有利散熱和排汗，但肩背、前胸、腰、腹、膝蓋位置不宜直接吹風受冷。出汗後要及時把汗液拭乾，或更換內衣，以免汗濕持續刺激皮膚或導致着涼。進入冷氣間或乘搭交通工具，應帶備外套或披肩，遇冷時可以穿上，以免感染風寒。一雙舒適、防滑的鞋子，可在夏天保持足部涼爽，減少細菌滋生，同時防止天雨路滑時跌倒。如下雨沾濕衣服或鞋襪，務必及時替換，否則在感受風寒濕邪後，容易造成外感或風濕痹證。

疫情期間，為保護自己及他人，即使炎熱，仍需佩戴口罩，口罩要完全遮蓋口、鼻及下巴，而且要緊貼面部，勿隨便用手觸摸口罩。如果口罩戴得太鬆，或沒有完全蓋住口鼻，都會令保護大打折扣。

食‧溫熱食物要節制

大熱天時，對體質平和的長者，飲食可適度清涼，如冬瓜、佛手瓜、葡萄、西瓜、綠茶等。溫熱食物，如牛肉、羊肉、荔枝、龍眼、榴槤等，一定要有節制，否則容易熱氣上火，出現喉嚨痛、口乾、失眠、便血等問題。燒烤、火鍋等相對溫燥，易上火傷津，炎夏不宜。夏天忌暴飲暴食，不宜吃得過飽，或大量食用難消化、容易產氣的食物，如番薯、芋頭、果仁、米粉、即食麵等，以免妨礙消化，出現腹痛、脹氣的毛病。寒涼食物如雪糕、凍飲、刺身等容易刺激脾胃，長者一般多不能耐受，應盡量避免。炎熱天氣食物容易變壞，需要加倍注意食物衛生。

夏天經常出汗，需要注意補充水分，千萬不要等到口渴才飲水，但亦不宜一次過大量飲水，以免加重身體負擔，宜分多次、每次小量，使身體容易適應。

住‧注意室內外溫差

在夏天開冷氣是人之常情，但設定室溫不宜過低，建議與室外溫度相差4℃至6℃為宜，而且不要向身體直吹，並要注意室內空氣流通。雖然涼快環境有助入睡，但睡着時體溫下降、新陳代謝減慢，睡房溫度不宜太低。現時不少冷氣機都有開關時間設定的功能，可加以善用。很多公眾地方室溫偏低，要預防着涼，除適時添衣外，也要留意不宜在這些環境久坐不動。如要進出溫差大的地方，可在出入口處稍事停留，使身體有時間適應溫差，減少不適。

行‧活動身體少聚集

切忌長期逗留在冷氣間，要抽空到戶外活動，伸展手腳、暢行氣血、鍛煉身體、接觸日照。避開正午烈日當空，選擇早晨或黃昏日照較溫和的時候到戶外活動。游泳、遠足是不少長者喜愛的活動，但必須注意安全，宜結伴同行及事先知會家人；運動前要做足熱身，並留意身體狀况，如有頭暈、胸悶、氣喘等不適就要立即休息，切勿勉強。戶外活動後，不宜馬上喝冷水或洗冷水浴快速降溫。考慮到夏季天氣不穩定，常見突如其來的驟雨，建議帶備雨具，以備不時之需。

抗疫期間，長者應減少到人多擠迫的公眾地方，減少聚集、聚餐等活動，保持社交距離，心態上既不要太鬆懈，但亦不必過分焦慮緊張。終日提心吊膽，足不出戶，作息規律亂七八糟，對身心健康也絕對不是好事。

文：邱宇鋒（註冊中醫）