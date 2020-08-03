「雙老」悲歌 另一半腦退化 「她不再是她」 照顧辛酸

個案：無法記起丈夫 常破口大罵

張先生與太太是退休中文教師。年輕時，他們喜以詩詞歌賦細味生活、互通感情，婚後兩人育有1子1女；子女現已移居海外，只剩下他們留港生活。

憂院舍難適應 寧獨力照顧太太

不幸地，張太太數年前確診患上阿茲海默症（Alzheimer's disease），一種最常見的腦退化症。太太無法記起張先生是其丈夫，時常對着張先生破口大罵，甚至用上粗言穢語，與未患病前的那個溫文爾雅、知書識禮的張太太性格截然不同。張先生深感沮喪，尤其當帶着太太往商場走動時，太太有時會無故及突然向途人破口大罵，令張先生感到非常尷尬。在張先生心中，以往熟悉的太太好像已離開了這個世界。

最近一年，張太太病情愈發嚴重，自我照顧能力下降，基本日常生活都是倚靠丈夫照顧。張先生曾聘請外傭，但外傭因無法忍受張太太的行為問題，相繼辭職。張先生曾想過將太太送往老人院，但有感院舍服務質素參差，又擔心太太適應困難，最終咬緊牙關獨自忍受沉重的壓力，在家照顧太太。

認知障礙症是一種常見慢性及不可逆轉的腦退化病症，患者認知能力包括記憶力、語言能力、判斷力等逐漸喪失，影響行為、情緒及日常生活。這種病症包含多種類型，當中以阿茲海默症最為常見。

隨人口老化，認知障礙症個案不斷上升。根據醫院管理局數據，本港65歲以上患者佔同齡總人口5%至8%，而80歲以上患病情况約20%至30%。一些本地研究指出，60歲或以上的認知障礙患者人數將會增加，預計由2009年的103,433人增至2039年的332,688人。

長者只與配偶同住比例升

香港，像其他華人社會一樣受儒家文化影響，照顧認知障礙長者的責任多由家人承擔。根據一些本地數據，家庭照顧者多為患者的伴侶或成年子女，並以女性為多。隨着人口結構不斷轉變，只剩雙老同住的家庭數目不斷上升。根據2016年中期人口統計，與子女同住的長者比例由2006年的53.4%，下跌至2016年的48.5%。相反，只與配偶同住的長者比例由2006年的21.2%，上升至2016年的25.2%。不少照顧者亦步入垂暮之年，這趨勢與世界不少地區情况類似。有國際文獻綜合不同國家研究數據，超過一半的照顧者為配偶，平均年齡為62.5歲。所以，年長照顧者面對的困難，值得社會關注。

照顧者面對至親的認知能力不斷削弱，不再是原來熟悉又健康的家人，感到失落悲愁。從張先生故事中，雖然他並沒有真正失去太太，但在他心裏太太已離開了這個世界，因為太太不再是原來的她，記不起過往種種經歷，亦不可以再跟他分享喜與樂，更沒法討論二人各種計劃。這份失去感，可令照顧者長期抑鬱和哀傷。

文：劉敏兒（香港中文大學社會工作學系博士研究生）、陳加才（香港中文大學社會工作學系講師）

編輯：林曉慧

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