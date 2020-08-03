埋首工作長用手機 致組織受傷 物理「電」療 踢走一身痛症

痛楚很多時候會影響情緒及心態，造成惡性循環。痛症處理成為都市人經常面對的挑戰，可採用藥物及非藥物綜合療法以治標，配合改善姿勢及生活調適去治本。藥物治療必須在療效與長期服用後遺症之間取得平衡，是故非藥物療法漸成治療肌肉骨骼痛症的重要一環。

刺激生理反應 加速傷患癒合

物理治療是一種建基於循證醫學的非入侵、非藥物療法，利用人體生理對物理刺激所作出的反應來達到治療目的，所謂物理刺激包括電能、光波、水力、冷凍、熱能、磁力等。隨科技進步，引進了各類紓緩鎮痛及促進復元的電療儀器。一般來說，受損組織癒合需經過3個階段：發炎、修復及重整。透過不同物理電療儀器，可加速受損組織癒合以減輕痛楚並加速復元。以下為大家介紹4種常用電療儀器：

1. 干擾電流

由兩組中頻電流結合，於中層深度組織產生與生物電流頻率相近的人工電流，達到鎮痛及修復作用。生物電流可以使血管舒張、改善血液循環、改變細胞膜滲透度、減少水腫及紓緩炎症。

此外，使用吸盤式電極還有按摩功效。電流強度按患者可承受之電量調節，適用於較大面積範圍或中層深度組織，如腰背肩頸等。

2. 磁療

以高速轉變的電磁脈衝通過受損組織，可消腫去瘀、消炎鎮痛、促進細胞組織修復；亦可增加骨質密度，促進骨折癒合，適用於骨折及骨質疏鬆患者。使用磁療時，電磁板不需直接接觸患處，電磁波能穿透衣物甚至石膏。接受磁療時，除肌肉震動外，患者不會有其他不適感覺。

3. 超聲波

超聲波治療儀輸出的能量，比用作診斷的超聲波大。模式可選持續或脈衝，前者有溫熱效果，加強組織局部血液流量和促進細胞修復；後者有震動效果，打散受損組織的結痂和黏連，加速重整癒合。適合治療肌腱鈣化、肌腱炎等。治療師會因應患者受損部位的深淺度及面積範圍，選用適合的聲波頻率及計算治療時間。先在超聲波傳感器頭部塗上啫喱，治療時治療師須保持傳感器緊貼患者皮膚並不停打圈，以及按需要調節能量強度及打圈速度，避免能量聚焦燒傷患者。

4. 衝擊波

分為聚焦式或擴散式。擴散式能量分散，適用於表層及範圍較大的受損面積；聚焦式能量則較集中，用於較深層受損組織，發出能量較超聲波高，能穿透更深層組織，縮短康復時間。它可促進血液循環和組織癒合，鬆解黏連組織，適合治療慢性鈣化性筋腱炎、韌帶等軟組織發炎及肌肉勞損，如網球肘、足底筋膜炎、阿基里氏筋腱炎等。患者一般接受數次治療便見療效。治療期間，患者會感覺微痛或痠軟，患處或有輕微紅腫。治療師可調校頻率、氣壓及更換治療頭，助患者適應，以達最佳療效。

文：葉毓秀（香港物理治療學會成員、註冊物理治療師）

編輯：廖偉龍

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