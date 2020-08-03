兒言自得：口罩心理學

歐美「反罩」情緒熾熱

這「反罩」情緒，在美國及一些歐洲國家尤其熾熱。即使在香港，在街上不戴口罩的西方人士也不少。我家附近的超市，有不少外籍顧客。過去幾個月，新冠疫情在香港雖沒有現在那麼嚴峻，但大部分市民已嚴陣以待，在街上、商場等公眾地方，差不多已是「全民戴罩」，可是每次踏足這超市，總見到有外籍人士口鼻無遮無罩，現在政府下了強制令，情况可能有所改善。

新冠疫症持續了8個月，已有大量實驗和流行病學證據，證實了口罩在防疫上的作用。為何在國民教育水平較高的西方發達國家，對戴口罩這麼簡單、有效，既保護別人亦保護自己的抗疫方法，接受程度還遠不如在東南亞等地較落後的發展中國家，內裏有何特別原因？

英國和美國的學者，亦察覺到國人在疫境中抗拒口罩的費解行為，並就此研究。綜合兩地的研究，以及心理學家的意見，原來抗拒口罩這反智行為，和好些心理因素和背景有關。

首先是文化背景。在美國和西歐，人們從來沒有戴口罩的文化或習慣，為了抗疫要他們戴口罩，反對者會認為是侵犯人權、壓制人身自由的舉措。反觀東方國家，例如日本韓國，市民有傷風感冒，許多時都會戴上口罩才上街；在我國寒冷及空氣污染地區，例如西部和北方的大城市，為了保暖和過濾空氣，冬天戴口罩已成了市民習慣。文化基因的差異，令到東、西方對口罩的包容接受，迥然不同。

過分注重個人主義 忽略公德

其二是性格使然。英美心理學家認為性格愈反叛，愈屬於「不遵常規者」（non-conformist）那類人，愈對口罩抗拒。西方文化與教育注重個人主義（individualism），更容易培育出non-conformist，與東方傳統文化講求集體主義（collectivism）有別。這些non-conformist的性格我行我素，人家說該戴口罩，他的反應會是：「老子偏不戴，你奈我何！」

太過注重個人主義，往往會忽略了公德。戴口罩的作用，保護他人遠超過保護自己，對這方面有認識的部分人士，認為戴口罩是「利他行為」（an act of altruism），既然是做好事，個人主義者很自然認為自己有絕對自主的權利，別人例如政府要他做，他反而拒絕。這部分解釋了為何在歐美這等國民教育水平較高，公德心理應相應較強的國家，反而有這麼多人罔顧公德，損人害己。

英美專家同時指出，導致國人抗拒口罩的原因還有虛榮心。有部分人士，尤其是男性，認為戴口罩會令自己給人弱者的感覺。英國有研究顯示，六成的成年人不願戴着口罩進入酒吧或餐廳；此外，雖然約五成受訪者不介意外出購物時戴口罩，卻只有16％赴異性約會時願意考慮戴口罩；更有三分之一受訪者覺得戴口罩令他們感到尷尬。

拒做「弱者」 僅16%人約會願戴罩

除了心理質素，英美專家亦把部分「抗罩情緒」歸咎於部分國民對新冠病毒殺傷力的認知不足，以及衛生當局有關戴口罩的信息混亂。看來，兩國政府都難辭其咎。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）