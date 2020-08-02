周日話題：不是恐怖主義 不是分裂國家 只想香港繼續係香港

近日Purbrick再度在《亞洲事務》發表論文Hong Kong: the Torn City（〈香港：撕裂的城市〉），向國際闡述香港人的抗爭與不滿，並非如中國政府所言來自「分離」勢力，「香港的撕裂反映在西方資本主義模式和管治，以及中華人民共和國共產主義系統兩者之間的文化分裂上，香港政府及商界精英不善管治，抗拒改進、沒為從城市經濟增長受惠的民眾改善福利，令這種分裂與大眾隨之產生的不滿加劇」。

「是恐怖分子、分離分子，抑或只是太難過？（Terrorists, separatists, or just upset?）」文章裏，他為港人問，也為港人答。

怒火 起於黃藍分野之前

正視撕裂，他所寫的着眼點不在黃藍之間，而在多數困苦民眾與少數政商精英之間。他引用前中央政策組首席顧問顧汝德「富中之貧」的說法，鋪陳港人勞動力多年來雖有增長，貧窮人口卻近兩成，但政治制度並未就這狀况作出補救，詳述功能組別、特首選舉如何設置成由精英把持，以至2003年及2014年的廿三條及政改方案觸發大型示威，來到去年運動，「這並非突如其來的狀况，而是自1997年逐漸發展出來的」。

「是恐怖分子、分離分子，抑或只是太難過？（Terrorists, separatists, or just upset?）」文章裏，他為港人問，也為港人答。他的文章以這個問題劃分出一個章節，指出香港及中央政府經常標籤示威者是「恐怖主義者」、「分裂國家」，但即使香港人無法透過民主選舉表達看法，仍可就1997年政權移交前後，乃至今天的民調結果互相比較，當中問及對中國人和香港人的身分認同、對政府及警察表現的滿意度、對一國兩制的信心，在在都指向「香港人的不滿及本土主義者感受的滋長，不止源自英國殖民管治的影響，亦歸因於後殖民時期政府的差勁表現」。

當下中國及香港官員不斷強調港區國安法僅針對分裂國家行為，Purbrick在同一節則如此解釋：「香港人大部分只是想維持他們的生活方式，不是要重回英國管治或想要自治，而是維持他們代代建立的生活方式，那是他們本地文化決定性的一部分。在這重意義之下，與其說是一種強烈的分離或從中華人民共和國分裂出去的主張，本土主義更是反映一種生活方式。但香港人不信中共會容許一國兩制運作，隨着與內地在經濟上有更大融合，在政治干預上亦然，令香港人更廣泛地相信兩制已不再存在。」

只動武不聆聽 警隊遏示威「死板」

一如Purbrick於去年底對警察策略的分析，他在論文中亦指政府與警察在處理2014年及2019年社會運動時，均無意與示威群眾溝通，警察行動時亦沒分辨和平及激進示威者。說起溝通，記者在這次與Purbrick的書面專訪中，就將警方不久前發布的《暗夜星辰》網上連結傳給他，想告訴他警察有做溝通工作，不過中文版顯示「YouTube社群認為下列內容不當或可能令部分觀眾反感」被封鎖，好彩（？），英文版本倒還能看，記者亦提及近17分鐘有高級督察在包圍警總片段後問「真係咁憎我哋？」引起熱議，他就這樣理解：「香港警察遭受可怕的暴力攻擊，他們真的不明白為何會被這麼多香港人憎恨。這是悲傷的，因為警察有很多好人，但他們的上級管理層及政府都有同樣的問題，就是所有人員都被要求只需服從命令及表現忠誠，這會窒礙創意和新的念頭。」

何謂無創意？他提出香港警察為何未能使用非暴力的警政（policing）平息示威，主要原因有三：先是2014年及2019年死板的群眾管理手段，無差別發射催淚彈及其他武器驅散示威者，指揮者亦無能力偏離固有方法阻止示威升級，亦導致部署在街頭的警員經常行動失敗（frequent defeat of the police）；再來就是下級前線警察為補救失敗的戰略而令紀律陷入崩潰，以提升武力，即暴力對待所有示威者以作威嚇；然後不管是下級過度使用暴力，還是上層戰略失敗，都沒受追究。

「與社群領袖溝通從來都是警察的職責，不止在示威中才要做」，作為前警察的Purbrick說。他認為運動雖無大台，但社群已選出十八區區議員作為代表，香港警察就有責任與他們接觸，「處長鄧炳強1月在中西區區議會的會議上只是在欺侮人，而非參與其中（simply bullying, not engagement）。」他又認為應小心挑選受過談判訓練及能展示EQ的警員出席會議，耐心與區議員建立溝通渠道，「這是很難做的，因為區議會在反映社會的憤怒和不滿，但警察本來就是要服務社會，他們必定要付出時間及耐性聆聽社群代表」。

對話和妥協可以減少衝突，他在文章結尾說了這句，都留下悲觀結尾，認為明顯在香港或中央政府都沒見到這份態度。政府若將立法會選舉延遲，他說雖然選舉對政府是「全輸局面（no win situation）」，但延期只會加深撕裂，建制當然支持，但反對派不會贊同，亦令支持運動的一方更覺政府不可信，中間派又會認為政府沒維持公平競爭的環境，「就算建制在多個範疇會敗選，香港政府想為社會和解作出貢獻，就要讓選舉繼續」。

美國對華策略 非只看特朗普

Purbrick也提到以美、英及歐洲為首的西方精英雖對香港人追求民主感到同情，但仍顧忌與中國有生意來往。他受訪時分析中美現時的對抗，認為並非從美國總統特朗普的動作去看，而是要理解美國外交政策機構為對華策略設下的長遠改變：「政府裏的保守派如從尼克遜政府服務到奧巴馬政府的Michael Pillsbury，都相信美國要與華建立有建設性的關係，欲將中國變成民主而且對地區或全球不具野心的國家，而這已經失敗了。現在美國政府想建立這樣的論調：由終結香港的自由、鎮壓新疆維吾爾族人、在南海的軍事擴張、惡意發動網戰，加上華為和中共要做『網絡強國』，去證明中國是個威脅。這個政策轉變是有意而為的，是美國政府小心計劃去重塑與中國的政治及貿易關係，而香港是在強權關係中的小部分。」

「香港人要繼續向世界訴說」

今天他不是香港警察了。5月他在出版《亞洲事務》的「皇家亞洲事務學會」（The Royal Society for Asian Affairs）撰寫一封「來自香港的信」，向國際社會簡述香港抗疫、香港電台受壓等現况，信末憶述1988年加入香港皇家警察，在香港與妻子結婚，誕下兩兒，遇見許多很棒的朋友、同事，「現在我離開香港回到蘇格蘭的時候到了，此時離開是傷感的，因中國政府收緊它對這個城市的直接控制，很多香港人對未來都很恐懼」。

不過他又寫，自己還是說得太悲觀了，「在百年路途上，經歷英國殖民者到來、清朝衰落、抗日戰爭、國共內戰，還有中共統治下的長年動盪，香港人已證明他們擁有非凡的韌力」，最後留下一句中文「加油 香港人！」回到家鄉，他沒有停止投入心力撰寫關於香港的學術論文及文章，透露離港不是為政治原因，其中一個考慮是希望與在英的家人團聚更多，「請原諒我在這個香港人的艱難時刻離開」，期盼論文能讓外面的人明白「這個城市發生了什麼、為何發展至此。」

「這城的成功，是由這裏的人所造就，而非這個地方。手握權力的人卻不明白這點。」Purbrick說西方世界從關於香港運動的報道理解運動，多抱同情之心，亦廣泛認為香港人受本地政府及中國政府所壓，「最重要是香港人和香港媒體，要告訴世界他們的真正想法，不能只依賴西方媒體表達這些看法。如果香港人確實是不滿他們的政府，無論是城市還是國家的政府，那就要繼續向世界去說：這不是顛覆，不是分裂國家，亦不是恐怖主義，只是說出真相，在人民眼中，這不過是關乎政府領袖的能力（與無能）。」

文//曾曉玲

圖//鍾林枝

編輯//劉子斌

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