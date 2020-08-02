朋友的討論圍繞公眾利益與被攝者個人私隱之間的平衡和相片是否偷拍而來的，我認為重點唯有是被攝者的尊嚴。站在公眾利益立場，今日的情况絕對是需要好好記錄下來。關乎被攝者的私隱亦有很多方法可以保障得到，例如打格、影特寫或背影。《蘋果日報》有張圖片是一個老人家跪在地上，用餐廳外的石壆托起飯盒用膳。從拍攝的角度以及畫面的視覺距離感，我相信攝影師從高處以遠攝鏡頭捕足這一幕。相片中，老人家的情况很大可能令讀者心中留下一條刺或者一個疑問——為何這種事會發生？我無意在本文探討政府缺乏邏輯的施政。反倒想問，有沒有一張照片能夠反映出香港人的尊嚴，同時相中亦能呈現政府政策所造成不便？被攝者有否受到攝影師以端莊（dignify）的態度進行拍攝？

每一個修讀過攝影的同學都不會對多蘿西·蘭格（Dorothea Lange）所拍的移民母親（Migrant Mother）感到陌生。蘭格在1930年代大蕭條時，參與美國農業安全局（FSA）的拍攝計劃，目的是為了讓大眾認識貧窮農民的生活，並提供援助。蘭格鏡頭下的女性肖像，平直而沒有一點生硬的感覺，更有一種局內人的體會。被攝者的神情精準地引導觀者想像大蕭條下女性日常生活，引起同情，沒有嘲笑和尷尬。及後整個攝影計劃亦定義了現代紀實攝影的基礎，在關懷社會之時亦會考慮攝與被攝的關係。

自信和尊嚴

我們不需要跪下的照片來反思政策。

每一個時代下，都需要歷史的照片印證今天和昨日。而今日的圖片毋庸置疑能呈現出草根階層的「慘」，但我確信香港人能夠在絕望之中保持自信和尊嚴。而只要攝影師考慮到如何能夠在苦難中成就別人的尊嚴，對極權而言，那就是最可怕的事。

文//李文田

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao