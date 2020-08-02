周日話題：正在洗太平地的大學

執筆之時，林鄭宣布立法會選舉延後一年，細節還不清楚，讓我先來講一下我比較熟悉的大學。

解聘戴耀廷 顛覆大學運作原則

戴耀廷遭解聘，肯定是香港大學史上的標誌性醜事。先放下整件事的政治背景，單單解聘一名終身合約教員，在大學裏本來就是十分罕見的事。而且，教委會也同意雖然戴犯上刑事罪是「不當行為」，但不用以解聘來處理（原因可能是因為事件不涉教學與研究）。 可是，校委會卻作出完全相反的決定，完全顛覆了大學運作原則。

大概自上世紀六十年代開始，當年的港英政府為本地大學制度陸續設下規條，表面是西方專業學術，統合眾多大專院校於資助大學制度裏，內裏是讓港英開明威權可以隔着大學撥款委員會來治理大學。雖然特首或回歸前的港督一直是校監，但是，香港的大學自成體系，它甚至並不直接由教育局長管治。公帑透過大學教育資助委員會（UGC）及研究資助局（RGC）撥給大學，各類評核、指引、監管等由UGC、RGC及質保局（QAC）負責，委員會及局內有不少國際知名及資深教授，公務員名義上只負責行政工作。特首雖有委任大學校董（也不是全部）入校委會或校董會的權力，但校董會並不直接管理大學的日常事務，這些是校長及由教授擔任的高級管理人員（副校長、協理副校長等）的工作，校內決策也在校長辦公室及由教授組成的教務會（Senate）負責。即使校董會有最高權力，在日常事務上也會尊重資深及高級的教授（特別是校長）的意見。這種制度安排，雖然有其香港特色，也算是體現教授治校的原則。

我在嶺南大學超過15年，目睹的兩件事可以提供佐證。我剛入職大學時，校長是陳坤耀教授，校董會主席是梁振英，他們兩人不咬弦是人所皆知的，陳校長甚至曾公開承認。事實上，大概因為他曾是彭定康任內的行政局成員，所以他跟不少特區政府要人關係都不好。可是，雖然梁振英被不少人指摘他經常對包括大學在內的機構指指點點（例如2015年的陳文敏副校長任命事件），但我只聽過他跟陳坤耀就大學發展方向有爭論，但沒有聽過他插手嶺大的日常運作，包括人事聘任。另一件事是關於陳智思，他是梁振英卸任後的嶺大校董會主席，我也沒有聽過他干預校政。他卸任前，帶着校董及即將上任的新校董會主席歐陽伯權去拜訪各學系，言行也都十分小心，事先跟校長打了招呼並獲得他同意，拜訪期間也多次重申只是禮節性拜訪及聽取意見。

我個人的感覺是，回歸後一段很長時間，大學大致也是蕭規曹隨，除此以外，是多了些大陸「海歸」學人，也加強西洋國際化氣息，英國那邊抄一點，美國那裏又抄一點，例如，我們既有美式終身合約制，又有英式研究評審。香港的大學自1970年代末，借助中國要與世界接軌，以及西方對華的「交往政策」，左右逢源，如魚得水。雖然港大、中大及科大要變成哈佛、牛津只是夢話，但這三家大學的確有飛躍發展，總算也擠進國際學府之列。可是，這二十多年來，大學的管治問題愈來愈多，除了任命校長、校董變得愈來愈政治化，破壞不成文規則的事例近年也特別多，港大尤甚。

港英去政治化治理手段被玩爛

例如，2015年有陳文敏事件，當年是校委會否決了遴選委員會的決定，如今則有戴耀廷事件，恐怕是因為中聯辦特別重視港大。其實，「港式教授治校」是港英政府以去政治化手段治理大學的產物，也是香港建制的一部分，本來是對統治者有利，因為它讓人比較服氣，如果操作得好，當局能維持正當性。港英留給九七後北京及特區政府的本地大學，本來是個乖孩子，很好管；但正如整個香港一樣，在北京政府及建制派手上，卻被「玩爛」了，浪費了英帝國舊臣當年的一片苦心。最可笑的是，中聯辦竟然還要在校委會解聘戴耀廷後跳出來，吶喊助威，也許，我們應該只能自我安慰，他們終究沒有用對付清華大學許章潤教授的手法，給戴耀廷冠上一個類似「嫖妓」的荒誕污名及罪名。建制派可能也會認為，他們沒有完全廢棄香港的制度，只是如今要敢於亮劍，要用盡手上的權力，讓制度成為他們精準打擊敵人的工具，發揮「超乎尋常」的程序理性。

偏黃學者頻丟職 或暗裏大掃除

這種「超乎尋常」的手段，在陳文敏及戴耀廷身上用得特別露骨，但並不是孤例。這幾年，在學界裏不斷聽到有人不獲續約，尤其是政治上活躍、社會參與較多、言論較尖銳的「偏黃」學者。筆者今年也收到大學通知，「實任」（substantiation）申請被否決，只獲一年合約，明年要說再見。這些案例當然沒有戴教授遇到的那樣離譜，也不用受牢獄之災，沒有那麼「超乎尋常」，但亦有許多「不尋常」原因。

有點可悲的是，除了成為政治風眼的案例，大部分被大學踢走的故事，也未必得到同行的同情或支持，我聽過有些政治觀點很接近的同行，也認為這與政治無關，只是當事人學術水平未夠，我希望戴耀廷一案可以令他們會對學院政治多點敏感。當然，沒有人能找到證據證明這些事例背後有一個大陰謀，但有理由相信，大學高層以至特區及北京政府，的確想在大學裏「大掃除」。大學高層裏可能真有人有政治任務，有人想討好中聯辦或北京政府，但有更多的人可能只想清除「不務正業」的大學老師，讓大學少點政治，騰出多點職位空缺，給一心一意為大學及自己排名拼搏的「非政治化」國際學者；有些人可能只想香港的大學多點有「國際」水平的研究與出版，不想教員忙着上街搞聯署，或像我這樣寫這種報章評論。

畢竟，香港終於有國安法，新常態要展開，大學也要有點「超乎尋常」的理性，洗洗太平地。

文//葉蔭聰

編輯//馮少榮

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