地獄廚神睇片偷師 半小時炮製星級晚餐

食材加熱為主 跟指示還原擺盤

自問廚藝零經驗，純粹因疫情而被迫留家自煮的你，若想在家烹調一頓賣相漂亮、有質素的西餐，並非妄想，事關由英國名廚Simon Rogan策劃和設計的星級外賣套餐服務Simon Rogan at home正幫到所有廚藝新丁。套餐包3道餐廳招牌菜連蘇打麵包，早前在英國推出後大受歡迎，7月中旬登陸香港著名餐廳Roganic Hong Kong。1人分量定價$300，價錢合理，而香港和英國同樣每隔兩星期更新菜單一次。記者打開外賣套餐，經處理的食材均以紙盒盛載，醬汁分別盛載於塑膠器皿，整潔又衛生，而每個醬汁均貼有號碼，分門別類，廚藝新丁也不會搞錯。有別於香港坊間的外賣套餐，Simon Rogan at home除了提供食材，隨餐附上由Roganic Hong Kong主廚Ash Salmon的示範短片，大廚講解清楚，且大部分食材均以加熱為主，新丁只要跟足Chef Ash的指示，保證能夠還原短片中菜式擺盤的漂亮模樣。

豬腩肉先煎後焗 香脆富油香

記者跟着其中一個套餐的短片試做。頭盤有紅菜頭醃煙三文魚柳、主菜豬腩肉配薯仔批和洋葱蓉，甜品為蘋果撻配拖肥醬及黑莓。三文魚看似很難處理，但以擺盤為主，在碟上順序鋪上8片煙三文魚、含香橙皮的法式酸忌廉、自家種植的微型菜苗和醃紅菜頭粒便完成，三文魚散發紅菜頭味，非常清新。

主菜的豬腩肉要花一點工夫，參考短片，大廚先教大家在熱鑊煎豬腩肉，將四邊煎得香脆，約煎2至3分鐘便可以加上薯仔千層批、西蘭花，一同放進已預熱的焗爐，非常簡便。同一時間，加熱燉肉絲、洋葱蓉及豬肉汁，最後把材料放於碟上擺盤，淋上豬肉汁即成。豬腩肉選用英國Gloucestershire Old Spot豬，味道濃郁，肉質柔軟；薯仔批外脆內鬆軟，美味！基本上約花半小時便可完成所有菜式，最驚訝的是食物味道直逼餐廳的質素，絕對能夠讓新手變廚神！當然，食材如此高質素，餐廳事先已幫了一大忙，廚師預先處理好大部分較複雜和費時的烹調過程，味道才不會失準，例如蘇格蘭煙三文魚先以紅菜頭及香橙醃足36小時，使之散發紅菜頭香；豬腩肉亦先浸泡於濃度10%的鹽水約8小時（brine），再以63℃真空慢煮24小時使肉質保持嫩滑，吃起來才有軟腍口感；加上先煎後焗的技巧，豬腩肉入口香脆，油香十足，味道跟在餐廳堂吃的不遑多讓。

■Roganic Hong Kong

訂購網址：www.simonroganathome.com（8月10日將推出新菜單）

註1：送餐服務只適用於港島區，消費$750以上免運費；其他地區需付$50至$100送餐費

註2：由即日至8月7日訂閱其Newsletter（bit.ly/3jO13kF）全單可減$20，優惠碼為#Enjoy20

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com