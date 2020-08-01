「紅點」最強M系 4000萬像素攝出好風光

Leica的M系列相機，相信攝影界無人不識。以傳統旁軸式設計，配合手動疊影對焦系統，對於一班年資較輕的攝友來說，完全是另類攝影體驗。但對於更注重實際的攝友，最大考慮點還是相機解像度；尤其是專業攝影師，對像素的要求就更高。以上一代可拍攝彩色影像的Leica M10-P為例，2400萬像素，的確與日系不少頂級的專業相機有差距。Leica在今年初便推出4000萬像素的黑白相機M10 Monochrom試水溫，而被稱為「彩色版M10 Monochrom」的M10-R，亦在最近正式登陸香港。

ISO更低 有利小光圈攝出細緻度

雖然M10-R與M10 Monochrom的像素相同，外形相似，但始終一部拍攝彩色相片，一部拍攝黑白照，因此內置設計上亦有不同。其中M10-R的感光元件便有一些調整，主要提升了相片細緻度、減少雜訊及摩爾紋產生，以及提高相片的動態範圍，從而在拍攝風景及建築物等題材時有更好的表現。而為了配合彩色相片及題材的需要，相機感光值範圍也有改動，M10 Monochrom的感光範圍是ISO 160至ISO 100,000，而M10-R則是ISO 100至ISO 50,000，這個改動有利於戶外拍攝時以低ISO、小光圈拍攝，提升畫面的細緻度。

寧靜快門 snapshot更低調

對於Leica相機有一定認識的用家，或會知道現時M10系列的相機中，存在兩種快門聲；M10使用傳統的旁軸相機快門，快門聲和以前的M系列相機相同；M10-P則改動了快門設計，快門開合聲更輕。這個設計的優點，除了在街上影snapshot時更低調，更難被人察覺，還能減少因快門開合而帶來的震盪。今次M10-R亦使用與M10-P相同的快門組件，所以快門聲同樣寧靜，而實際在街上試拍時，就算站在拍攝者旁邊，都難以聽到快門聲。

雖然與之前推出的旗艦級相機SL2相比，M10-R的規格略低，例如連拍功能只有每秒4.5張、內置2GB緩存等，都有不少差異。但Leica M系列的愛好者主要鍾情於其手動對焦拍攝，相信不會太介意。值得一提的是，今次新機加入Wi-Fi功能，用家可透過無線連接，將相片傳輸至手機或平板電腦，方便放上社交平台分享。

■規格

感光元件：4089萬像素全片幅CMOS

快門：1/4000至125秒，B快門（最長16分鐘）

感光度：ISO 100至50,000

儲存界面：SDXC（最高2TB）

其他功能：3吋103萬像素輕觸式屏幕、最高每秒4.5張連拍、Maestro II影像處理器、Wi-Fi、GPS

售價：$68,900（淨機）

查詢：2385 0118

文：勞耀全

編輯：梁小玲

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