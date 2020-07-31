進入巴黎公社 回望血淚與日常

17演員 挑戰百角色

巴黎公社是繼法國大革命後之重要歷史分水嶺。惟此段歷史曾被描述成暴民對資本家、地主及廠商的破壞，其影響後來才得比較公允的評價。布萊希特作品《巴黎公社的日子》由17世紀歐洲發生普法戰爭說起，拿破崙三世執政的法國不堪一擊戰敗，臨時政府成立，並答應巨額賠償，被戰時自發成立及保衛家園的國民自衛軍視為背叛。人民憤起反抗，決意不讓臨時政府移走留在各地的大炮，政府人員及富有階級紛紛離開巴黎，巴黎公社於1871年3月成立，組織市內全新的運作方式，望由勞動者作主。

布萊希特於劇本描述公社短短約70日間的興衰，除顯然批評臨時政府的殘暴，亦觸及人們找尋新秩序期間的混亂。導演鄧偉傑表示，改編時盡量忠於原作，情節沒有太多刪減。劇中共有約100個角色，而參與演出的只有17名演員，一人要分飾多角，對於年輕演員為主的同流來說，無疑是個大挑戰。鄧偉傑特意安排部分角色由同一演員演出，亦產生衝突效果。例如梁佩儀飾演一個家庭的媽媽Cabet夫人，不大涉足政治事件及公社運作，「只是在那處生活」，為求可以照顧心肝兒子，她同時擔演主張武力抗爭的公社委員，形成強烈對比。

作品可見布萊希特確立的「敘事性劇場」（Epic Theatre），企圖讓觀眾從理性及客觀角度，剖析戲劇情境及事件，而非過往強調情感投射的路向。劇中描繪公社內難求共識，花上長篇情節講及開會討論情况，要求觀眾一同消化脈絡，得以進入各方論點。有人認為要以暴制暴，有人主張和平及拿起步槍自衛，有人對「敵人」施行殘虐及自行審判，有人點出軍隊已近無時間再商討。抵抗路線不是非黑即白，亦非一本天書到底，劇中大大小小的質問才見到肉。鄧偉傑說布萊希特曾因躲逃納粹德國而流亡美國，二戰後回到東德，對體制及人性的洞察深刻，超越時間：「去建立一個新的世界時是好事，但公社見到很多分化及互相指摘，而當『主流』決定了某種抗爭，其他人的意見如何對待？編劇是寫出內裏有不同的缺口，到底我們要行如何的一步？」

劇場變錄影 時間感大不同

公社不是天天都迎戰，劇中可見日常生活，來得實在。人民在簡陋地方慶祝和跳舞，他們戀愛，亦為一塊麵包奔波。鄧偉傑解釋，劇中亦參考布萊希特的誇張化手法，在部分情節營造更多荒誕感覺，令人哭笑不得。包括市民等取麵包時，七嘴八舌論政；為求自保利益的財勢人士，只視改革者為阻礙，冷血無情看待人民被鎮壓，嘻嘻哈哈開香檳。然而，媒介轉換之下，此等跳躍似乎顯得難以拿揑，容易產生突兀。鄧偉傑說：「今次嘗試拍攝完整的劇作，仍為劇場主要基調，但當變成影像，時間感變得不一樣，在劇場的一秒，跟影片的一秒感覺都不同，中間亦可有舞台的過渡。」全劇由幾首歌曲貫穿，為布萊希特創作不時出現，導演指出部分歌曲參考當時一些工人歌曲，並改為貼近近代的風格，但似乎效果未達，記者認為參考黑鳥樂隊搖滾及粗糙的感覺較恰合適 。

「現在也是一種被困的狀况，可能抵受不到外在壓迫，見當時也是，而且是個大殺戮，但精神仍在，亦要去延伸。」鄧偉傑說。巴黎公社當時勢孤力弱，於「血腥一周」鎮壓估計有超過17,000人喪命。創作團隊有鑑相關歷史資訊量大，特別於網上整理好些背景資料，包括普法戰爭、公社興亡、布萊希特風格劇作等。作品於困難中開創及製作，將一直上映至8月31日，望於疫情期間，一同深思與守望。

■同流《巴黎公社的日子》網上放映

專頁：http://facebook.com/wedramangroup（以facebook私人群組形式放映，期間無限次觀賞）

日期：即日至8月31日

票價：$100＋自由定價

查詢：6288 3685

文：劉彤茵

編輯：陳淑安

電郵：culture@mingpao.com