從《靈的秘密》到《幻愛》 光影世界細思精神病患

影像，為何跟佛洛伊德息息相關？電影與心理分析最早接觸點，可追溯19世紀末拍攝歇斯底里病人的連環照片，捕捉自殘、抽搐等動態行為，用以分析病者徵狀，記錄各個階段的病情發展，作為醫學用途。反過來，歐洲早期電影亦可見跟心理分析進程的關係。2008年，香港電影資料館曾舉辦一個以「心理電影」為主題的展覽及放映「光影玩轉腦電波 」，概念由德國柏林電影及電視博物館而來。時任為節目策劃（文化交流）的傅慧儀於場刊扼要提出，「心理分析學家和電影創作有一個很類似的意圖，就是『進入另一個世界』，然後享受它的神秘。心理分析學有興趣的課題，如夢的解析、精神分裂、犯罪學、偷窺的欲望、回憶和壓抑情緒等等，都是很多電影導演關心的課題」。

《靈的秘密》 首部「解夢」電影

「恐懼是常見的元素，導演用影像的技巧，例如用疊影去製造恐怖感覺，並探究你的恐懼來自什麼，是否日間受到什麼壓力，夜裏發噩夢，或身體有不同反應。」傅慧儀憶述當時選片《靈的秘密》（1926年）說。她解釋，作品原本具公眾教育意途，由導演帕布斯特執導，卻令作品充滿懸疑味道，以拍攝手法形象化內心感覺，包括放大手掌的影子來騷擾主角、火車高速駛過等。而當年得到佛洛伊德兩名助手協助，作品依據真實個案編成，可算是首部「解夢」電影，探索潛意識。故事講述男人不斷發噩夢，更引致精神錯亂及難以進食。由於怕自己會傷害深愛的妻子，而請一名精神科醫生來為他治療，尋求科學方式援助。

「歐美社會對精神關注在電影有比較長的傳統，反映他們對其的理解。很多電影可能涉及籠統的精神問題，有時不會被診斷為病，甚至不知如何命名是什麼狀况。分水嶺要數到1952年美國出版的《精神疾病診斷與統計手冊》。」香港電影評論學會理事鄭政恆說。《精神疾病診斷與統計手冊》為美國精神醫學學會編訂，清楚羅列不同的疾患分類 ，成為診斷精神疾病準則的權威，現已修訂至第5版。鄭政恆表示，隨社會對精神病的分類更為細緻，從精神科藥物面世，至病理學方面理解增加，影視創作者亦接觸更多素材。《幻愛》男主角患有思覺失調，大為爭議的美國懸疑片《思．裂》涉及解離性身分障礙，而細至《皇上無話兒》中的口吃，其實亦跟心理壓力大大相關。

污名化患者？

以精神問題為素材，一直以來均有討論指部分作品或污名化患者。首先是作品對有關疾病的誤解，即是診斷病徵不符，或是應對方式有誤。例如，思覺失調患者的幻覺主要因為腦內多巴胺分泌失調，多數非單靠「想開一點」、「遇到好運的事」就能痊癒。而《是日公映：精神科──從電影解構精神科》一書內，嶺南大學哲學碩士畢業、任職精神科護士的作者潘裕輝則分析「驚慄大師」希治閣代表作《觸目驚心》（1960年）角色患病設定有誤。此作鏡頭運用、氣氛及故事等獲得讚頌，淋浴場景的心寒處理成為經典，惟書中批評作品「可以歸類為濫用精神病之名製造懸疑」。情節講述男主角弒母並把自己扮成母親，最後更由一個精神科醫生出來「解畫」，但作者質疑主角的行為並非跟病徵脗合，卻讓精神病背起其惡行。

呈現血腥還是探究患病因由？

即使患病細節都無誤，如何呈現亦是一大關鍵。傅慧儀說：「創作者無疑會用真人真事做素材，有些新聞無疑令人震驚，但在轉化為電影的過程，就是度數問題。你是放大血腥部分，還是想講某人的發展及背景，直接影響整體觀感。電影語言是很powerful（有力）的。」於港產片，傅慧儀承認有關探索起步較遲，此跟電影工業發展密不可分，為「系統問題」。香港電影於戰前後由大片場系統主宰，她認為直至1970年代起的「新浪潮」，導演以寫實路線創作，才似乎對精神健康有深入探究，或巧妙地連繫至人性議題，包括《瘋劫》、《愛殺》、《邊緣人》。隨之電影公司在黃金時代產出大量類型片，包括動作片（警匪片）及喜劇，如果是「類型片無法分類的其他題材，會被認為難以吸引觀眾」，亦限制故事內容。爾冬陞首部作品《癲佬正傳》（1986年）即使有所試驗，但被批評放大精神病患者斬人的案件，暴力畫面強化標籤效應。2000年代初可見《異度空間》，故事則完全以精神病治療過程為基調，至近年作品表達方式亦有所改變。

「近年一些新導演作品較多是想放大社會問題，部分有教育意味，或者跟他們的資金來源有關，亦有自己很想呈現的關懷。」傅慧儀說。《一念無明》（2017年）早前獲得廣大關注，創作團隊曾訪問社工及病者，希望真實呈現嚴重躁鬱症及照顧者的處境。傅慧儀說：「明顯《一念無明》很小心不去戲劇化患者，寫實到拘謹，這是導演取向，另有好些作品較模稜兩可，用抽象手法去說內心狀况，也有多些想像空間。 這些精神健康議題給我最大的啟發是，社會做了什麼令人會如此，是不是剛才說的『系統』出錯了。」她提醒，再寫實的類型作品亦「不是真的」，為創作者選擇呈現之故事，但愈多人討論可以引起關注，而現在亦不難獲得更全面的精神健康資訊。

患者苦無援助 與城市敗壞有關

法國哲學家傅柯書籍《規訓與懲戒》曾提出精神病與制度的關係，指出「瘋人院」及對待「瘋人」的方式，其實是社會對權力的表現，由此規管及定義院外「正常人」。去年香港電影評論學會舉行「影評人之選2019——思覺邊緣」系列放映，鄭政恆挑選日本導演衣笠貞之助早期的默片作品《瘋狂的一頁》（1926年）。電影講述一個男子曾惡待妻子，引致她精神崩潰，因為內疚而於瘋人院隱藏身分當守衛，暗中照顧妻子。鄭政恆認為，作品主要反映社會的規範：「此戲重心不是要說病人的生存狀態，但是說人的精神狀態，人如何從壓抑中嘗試逃走出來， 後尾有段是患者均戴上笑臉面具，是否控訴內心的無奈呢？」

面具？這令人想及去年風靡世界的《小丑》（2019年），塗上笑臉卻有沉重經歷。值得一提，蝙蝠俠的小丑角色有許多漫畫及電影版本，而《小丑》的背景可說是獨立創作出來。鄭政恆點出：「漫畫本較多被視為無政府主義者的呈現，從社會政治角度去看，直至去年，電影用很長篇幅描述個人的疾病及關係，好特別是去到最後才慢慢『被』成為一種反社會象徵。」作品在港上映時正值社運熱烈，不少人誤把反對政府跟「反社會人格異常」的精神疾病混為一談。雖兩者非相等，但片中反映精神患者面對的漠不關心，與城市的敗壞與困窘，苦無真正援助，亦引起深思。

「一個社會如果已經有如得了精神病，發生如此的事，如果在此時間沒有情緒沒有感覺，只是當沒事發生都生存到，反而是不正常吧。」傅慧儀引述去年在「思覺邊緣」座談會的討論說。

《幻愛》中的「介意」 帶羞恥文化？

光影創作與敘述的確有如生活一面鏡，同時影響我們思考及同理。突然就想到 《幻愛》被不斷提及的宣傳對白「我不介意， 你呢？」，本來覺得很動聽，根據故事的脈絡，無論愛情故事或活於社會，希望被接納是可以理解的。不過，細想當中推廣「介意」的意味，其實容易包含一種社會的羞恥文化，對不合乎規範及期望的事情帶有愧疚，更把自身價值拋到別人手上，由對方的不介意來肯定。相比之下，韓劇《雖然是精神病但沒關係》英文劇名It's Okay to not be Okay，主體則偏於自身手上，在世界不斷加諸規限及紅線，或在自身不能維持笑容時，腦中可以想起此句——「唔okay，係okay㗎」。

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

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