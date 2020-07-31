今晚加餸，外賣齋鹵味！ 解開酸甜齋熱賣之謎

疫情嚴重，食肆冷清，本港歷史最悠久的齋館東方小祇園卻相反。在午後的非繁忙時段，這家百年老店的門前外賣專櫃，不斷有客人駐足，隔着玻璃窗揀齋買外賣。相信很多人小時候吃齋鹵味時，一定好奇這些又軟又硬的食物究竟是什麼？東方小祇園董事總經理彭任均解釋，齋鹵味是一種使用麵筋製作的齋菜，主要分為兩種，一是軟筋，用來做軟齋，例如酸甜齋、咖喱齋和豉油齋；另一種是硬筋，做硬齋，諸如齋叉燒、齋鮑魚。「愛吃軟齋的客人會點三寶，即是酸甜齋、咖喱齋和豉油齋；不喜歡硬齋的話，會直接說『走硬』。」

軟筋不是生根 發酵次數不同

齋鹵味究竟何時在港出現，彭任均說難以查證，但相信東方小祇園於1905年開業時已有齋鮑魚、齋叉燒、齋鴨腎、豉油齋、酸甜齋等麵筋齋菜。彭於店舖內找到一份已泛黃、估計為1960年初印製的菜單，內頁明確記載有齋鹵味，可見齋鹵味至少有半世紀歷史。時光荏苒，齋鹵味更被視為本土美食之一。

要做出好味的齋鹵味，麵筋最為重要。東方小祇園行政總廚林安得表示麵筋種類繁多，外行人容易混淆，例如以為軟筋和生根是同一樣東西，實際上大有分別。軟筋的做法，是把高筋麵粉和清水混和搓勻成麵糰，發酵1日1夜後，加入清水搓洗麵糰，洗去麵糰中的澱粉質，經搓洗6次，直至洗出來的水不再是乳白色，剩下韌軟和濕潤的米白色麩質便是軟筋。將軟筋分成小塊直接放入熱油炸起成炸軟筋，口感較有嚼勁和彈牙，一般用來做酸甜齋等軟齋。至於生根，即是將軟筋分成如湯圓般的筋糰，再發酵半天，然後拿去炸，便成一個個球形炸生根，口感較脆薄香口，是火鍋熱門配料之一。因此軟筋和生根的最大分別是前者發酵1次，後者需經發酵2次而成。

米醋是靈魂 堅持用本地醬園靚貨

這裏的齋鹵味長期屬熱賣食品，提供堂食和外賣，款式有齋鴨腎、齋叉燒、素雞、齋燒鴨、酸甜齋、咖喱齋、豉油齋和齋鮑魚，每天平均要用上超過百多斤麵筋，遇上齋期時，一天更要動用近200斤，銷量驚人。芸芸齋鹵味中以酸甜齋最受歡迎，尤其是夏天悶熱沒胃口時，酸甜味道，格外醒胃。酸甜齋的流量極高，記者在下午非繁忙時段觀察，平均約30分鐘便賣完一盤酸甜齋，隨即換上另一盤剛煮好的酸甜齋，保證新鮮，彭任均透露平均100個客人之中，有95個會買酸甜齋，銷量更佔整體齋鹵味的三至四成。

之所以受歡迎，林安得認為關鍵在於選用高品質的米醋。「米醋是酸甜齋的靈魂所在，現時用悅和醬園出品的本地靚米醋，而非醋精，入口酸而不嗆，亦不刺鼻。」靚米醋的成本比醋精高上一倍，醬園曾好心「勸說」彭任均做齋毋須用到這種級數的米醋，但他仍然不惜工本入貨；亦選用高質麵筋，以茄汁上色，不用任何添加物或食用色素，堅持做出百年原味道，不辜負老店聲譽。林安得即席示範炮製酸甜齋，他先把炸好的軟筋汆水，擠壓多餘水分後，再混和米醋、粗砂糖和茄汁快炒1分鐘，即時入味。酸甜齋偏橙紅色，麵筋爽口煙韌，入口酸甜適中，溫和順喉，有別一般貨色。酸甜齋外，其他軟齋也同樣講究，咖喱齋以嚴選黃薑粉、咖喱粉、花奶及椰汁製成；豉油齋同樣使用悅和醬園出品的豉油，對他來說，做好吃的齋很簡單，就是堅持用好食材。

■東方小祇園

地址：灣仔軒尼詩道241號

查詢：2507 4839

文：陳麗斯

編輯：蔡曉彤

電郵：food@mingpao.com