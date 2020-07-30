別注系列甜蜜登場 七夕傳送「點點」愛意

不是很多人熟悉國學，更遑論可以隨口念出古雅詩詞。但如秦觀的《鵲橋仙‧纖雲弄巧》中的兩句：「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數」及「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」，即使我們不知出處，卻總有機會聽過這兩組浪漫詞句，有的是拾人牙慧，或是被商家引用作商業宣傳。

與愛情稍有關係的節日，從來是時尚品牌出擊推廣新品的大好時機，對品牌來說，情人節當然不會嫌多，除西方的2月14日情人節外，還有農曆正月十五的元宵節，和農曆七月初七的七夕。農曆節日的傳統習俗與活動逐漸失落，取而代之的是因應現代社會而來的轉變，例如消費主義當道的今天，情侶普遍會互送禮物表達心意。其實很多農曆節慶都與農業社會有關，就以七夕為例，由於農曆九月是氣候較為清涼的秋天，婦女會在七月開始織布，八月裁製，九月授衣。男丁則於六、七月夏秋交接之時準備牧草，並到九月選定合適牲畜作祭祀用途。古人以觀察天文景象來推斷節氣時令，將該段時間天上觀測到的兩顆星命名為牛郎星及織女星。七夕期間織女星正好往西滑落，牛郎星則升上天頂，就像在追逐織女星般，牛郎織女的傳說故事因而出現，七夕亦成為適齡男女的節日。

愛情 永恆的靈感泉源

雖說品牌都在有關愛情的節日趁機促銷，但愛情本身就是設計師的重要靈感泉源，例如Christian Dior的高級訂製服系列，就曾以Amour、Amoureuse、Scène d'amour、Fête d'amour……等相關主題來頌揚愛情，是品牌由成立至今一直鍾情的設計信念。現任創意總監Maria Grazia Chiuri亦趁今年七夕，特意在這個浪漫的節日推出全新Dioramour別注系列。系列以Mr Dior喻為「生命之色」的紅色為主，配合波點圖案令系列更為甜蜜可人，尤以多層輕紗的百褶長裙、透明波點圖案bomber jacket、D-Connect運動鞋和可作內襯的bar top及原子褲造型最具少女氣息。系列的手袋陣容亦非常頂盛，多個品牌熱賣袋款，如Lady Dior、Lady D-Lite、Dior Book Tote、30 Montaigne Box等都換上鮮紅或波點圖案新裝。還有一系列輕奢小首飾，每件都配以如小甲蟲的波點圖案心形吊墜，洋溢甜美青春氣息。

愛是我們生命中不可或缺的元素，在順境時為我們帶來加倍的歡愉，此時為愛人送上小禮物算是最簡單輕易的表達，令甜美生活錦上添花。但在逆境時，愛便是勇氣和敢於犧牲的力量泉源，「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」的涵義，在這個昏亂的時代中，才更能體現。

查詢：Dior 2524 8277（ Landmark店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Valeria P（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：王翠麗

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