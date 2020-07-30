藝術家陳靄凝 書法美學 變化萬千

美亦可以是主觀感受，它可隨着不同的時代、文化、以至個人喜好而轉變。例如欣賞一個人的美，可以客觀地觀察其體態與五官輪廓，也可以主觀地從其衣著打扮，舉止談吐中發現，又或者如今次的受訪者陳靄凝般，從欣賞她的書法開始。

1. 你如何定義自己？

邏輯與詩之間，靈感來自李天命。

2. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天？

曾經出現在身邊的人，無論是家人、朋友、學生甚至陌生人等，從他們身上也有不同的啟發，有正面和反面的。雖然未必每樣都令自己有大衝擊，但每一次透過溝通得到的啟發，也是重要的，並無形中成就了今天的我。我從他們身上感受到對專業的堅持、人與人之間什麼東西是重要，又會交換不同政見、對社會的看法等。感謝他們在人生中出現。

3. 你最喜歡或最擅長寫哪一種書體？

5種書體也喜歡，各有其特色。篆書是古樸、隸書是方整、楷書是敦厚、行書和草書是奔放，猶如不同性格的朋友。每種書體的用筆和結構互相影響，很難只會寫一、兩種書體。但行草相對沒有其他書體般嚴謹，在線條、輕重、空間上可發揮得誇張一點，容易建立自己的風格。

4. 怎樣從一個人的字了解其性格、學養、氣質等精神因素？

不同人的筆迹，有時好像可透露出筆者的性格和氣質。例如欣賞王羲之、張旭和顏真卿的行書，至少可從線條等運用上，大概知道他們分別是溫文秀氣、特立獨行、正直剛烈的人。至於學養方面，可以看看書寫文本的內容，如寫佛學或詩詞等，從中知道書者的內涵和興趣。

5. 從書法引伸的美學可有影響你的穿衣風格？

書法是一種極簡的藝術，強調線條美和空間美，但同時可寫出既有美感又千變萬化的風格。這種特質也有影響我的穿衣風格，自己會選一些設計簡單的衣服再加上不同配搭，也毋須要買得多。

6. 自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好？

波鞋和連身裙，因為它們既好看又舒適，可以穿一段長時間。

7. 聽說你簽了日本的模特兒公司，可否說說事情的始末？

日本朋友介紹，之前隨心地傳了電郵給模特兒公司，見過社長後就開始合作。

8. 你認為什麼是美？

真誠。

9. 香港的政治／社會運動及疫情對你有什麼影響？或你對此有什麼體會？

本身對佛學有興趣，經過這些大事件後，更體會到無常。身邊的朋友會計劃什麼時候結婚、生小朋友、買樓，但這些計劃可以是沒有保證的，誰敢保證一年後的世界會是怎樣。但也不要因此而墮入虛無主義，及時行樂，堅持追求有價值的事，待時機成熟就捉緊及發揮出來，這樣才重要。

10. 現今社會有什麼被高估或被低估？

權貴的能力被高估；人民團結的精神被低估。

■Profile：陳靄凝

2016年畢業於香港中文大學藝術系，在學期間專注於書法藝術。現從事創作、教學及推廣書法工作，同時亦是一名模特兒。

文：溫兆明

編輯：王翠麗

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