無腰、摸不到肋骨 肥胖警號 毛孩減磅忌急 邊吃邊玩甩脂

不少主人因溺愛寵物，過度餵食寵物糧、零食和人類食物；加上毛孩活動量不足導致日漸「發福」。寵物肥胖無分國界，根據英國著名動物慈善組織PDSA調查報告指出，英國有近570萬頭寵物每天都被餵飼零食，當中包括人類吃的芝士、蛋糕、薯片等。在英國，至少有三分之一的狗和四分之一的貓有肥胖問題。PDSA每年舉辦寵物減肥比賽，推廣寵物正確飲食的重要，並協助主人為過度肥胖的寵物重拾健康。PDSA獸醫Rebecca Ashman在介紹寵物癡肥的文章中稱，肥胖有如一枚計時炸彈，對寵物健康造成嚴重影響。香港愛護動物協會副總監（獸醫服務）及首席獸醫Jane Gray（桂珍）亦提醒主人，「貓狗肥胖可引致糖尿病、心臟病、關節炎或呼吸疾病等，更有縮短壽命的風險。香港天氣炎熱潮濕，寵物肥胖增中暑危機」，主人勿掉以輕心。

預防勝於治療，想寵物健康，就要避免牠們變成肥胖一族，桂珍表示：「不同品種及年紀的貓狗對熱量及營養攝取需求不同，主人應選購合適及信譽良好的寵物糧，並按照包裝指示分量來餵飼寵物。」

狗跟人類相似，隨着年齡增長新陳代謝會變慢；加上年紀大活動量減少，若沒有好好控制飲食，給予過多食物會使體重增加。貓則相反，新陳代謝率從11歲開始提高，體重因而減輕，主人要根據寵物年齡及身體狀况餵飼合適糧食。

吃鈣補充劑 骨骼過度生長招病痛

有些主人擔心愛狗不夠營養，給予過多營養補充劑，結果弄巧成拙，桂珍指出，「有些主人以狗糧配合鈣補充劑來餵飼幼犬，這樣或會使牠們患上『肥大性骨營養不良症』，骨骼過度生長，影響活動能力或引致疼痛。營養過剩亦會導致『分離性骨軟骨炎』，此情况常見於大型犬隻（如洛威拿），牠們活動時會感到疼痛」。她又指營養過剩的狗隻因生長速度過快，關節和軟骨未能正常生長，也有可能引致異常軟骨發育、髖關節發育不良等問題，令狗終身痛苦。如主人對寵物的熱量及營養需要有疑問，應諮詢獸醫意見，以免愛牠變成害牠。

減少25%餵飼分量

貓狗怎樣才算肥胖？桂珍表示可參考BCS指數（Body Condition Score, BCS）和體脂率以評估體重是否超標。BCS指數1至5分，1分代表過瘦，5分屬於癡肥，3分最為標準。透過觀察貓狗身體脂肪分佈、腰部線條、腹部及頸部脂肪多少，觸摸貓狗身體不同部位，檢查是否容易摸到肋骨等，對照評分圖來判斷是否肥胖（見圖）。

為寵物計劃任何減肥前，應先諮詢獸醫意見及商討細節，排除貓狗患病或其他問題，如荷爾蒙失衡或藥物導致肥胖，這樣便能夠清晰地制定鍛煉計劃。

貓狗減肥要循序漸進實行，以每星期減掉體重0.5%至不多於2%為目標，桂珍教路：「主人可以逐步減少餵飼的食物，例如先減少原本餵飼分量的25%，只要攝入的食物分量減少，體重自然會下降，主人應不時為寵物量度體重，確保達到減重目標，如減重過多或過少，再調整餵飼分量。」

擁抱陪伴代替食物獎勵

想要有效減肥，不外乎是控制熱量攝取和增加活動量。餵飼獸醫處方的減肥糧可提高減肥效果，亦能保證寵物獲得均衡營養。此外，可在寵物專用的益智玩具裝入糧食，引誘貪吃毛孩落力破解玩具得到食物，一邊吃一邊動，也能增加牠們活動量。

若主人愛以零食作獎勵，桂珍建議可改以小片紅蘿蔔、白焯或清蒸雞肉等健康及低熱量零食，代替市售的包裝零食，但主人亦要相對地減少正餐分量。桂珍認為以擁抱和陪伴來代替食物獎勵寵物，更為健康和正面。

除了以上方法，桂珍亦提供以下建議及注意事項。

給狗主人——適當增運動量 勿劇烈活動

主人可按狗的身體情况及原本運動量，選擇合適的運動方式，再逐漸增加運動次數、時間或程度，比如說，主人原本每天帶狗隻散步20分鐘，可改為增加至30分鐘，或增加散步次數。如果打算為狗安排新運動，以行山為例，先選擇相對簡單的短程路線，以循序漸進方式讓狗慢慢掌握，然而現時天氣炎熱，待秋涼時較為合適。

桂珍提醒，寵物肥胖會影響其運動能力，亦較易中暑，不宜作過分劇烈的活動。尤其是扁鼻犬品種（如老虎狗、八哥），因先天扁鼻影響呼吸，炎熱天氣下容易中暑。年幼的犬因正在成長，劇烈的跑步活動或會損害牠們的關節，特別是大丹犬或洛威拿品種更要小心；至於年老寵物，也不能運動過度。

給貓主人——多郁動玩耍 忌過度節食

貓主要在室內活動，主人可多和牠們玩耍，提供玩具或把食物藏起來，吸引牠們多「郁動」來增加活動量。

替貓減肥要格外小心，主人不能禁止牠們進食，或過分節食令體重下降太快，否則有可能令牠們患上致命肝臟疾病——脂肪肝（肝臟脂肪沉積症）。桂珍表示，「當牠們飢餓時，肝臟會代謝體內脂肪，脂肪大量沉積在肝細胞內，因而引致脂肪肝。若肝臟不能正常運作，需及時治療，否則有可能喪命」。

桂珍強調，減肥計劃成功與否取決於主人，「寵物進食量和運動量完全是在主人控制之下，只要管理得宜，合理的減重目標應不難達到」。

文：李佩雯

編輯：王翠麗

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