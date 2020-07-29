夏日塑造清爽髮型 Gel頭有法 逃出塌下來命運

相信不少「港男」也遇過以下情况——早上gel好頭，來到中午時分，頭髮已「塌」了下來。專業髮型師Jamie Lee指出，「其實是因為很多人也忽略了打底及吹風的部分」。塑造髮型其實有一定的步驟，「在落造型產品前，應先使用具豐盈功效的噴霧作打底再吹頭，髮型才會變得容易整理」。在選擇塑型產品方面，Jamie建議使用質感輕盈，且有一定力度的髮泥，以塑造高定力及啞色的效果。若希望一整天也把髮型「hold住」的話，則需要使用定型噴霧。

避免扁塌 風筒塑造蓬鬆髮型

不過，部分男士可能因髮質關係，頭髮總是怎樣gel都難逃「塌」下來的命運。另一專業髮型師Yume Wong建議，「若頭髮本身不夠力度的話，可考慮電髮來增加頭髮彈力」。如果想要整體髮型看起來蓬鬆的話，又有什麼方法技巧？Yume表示，頭髮較長的男士，可使用粟米夾來解決頭髮扁塌問題。Jamie則分享運用風筒塑造蓬鬆髮型的小貼士，「在頭髮全乾的狀態下，用手從髮根拉起少少需要吹蓬的位置，然後再用風筒直接向髮根位置吹下去，由於高温，重複吹6至8次，每次1、2秒便足夠」。至於，如何令頭髮造型更具層次感？ Jamie打趣表示，首先當然要先讓髮型師為你剪出具層次感的髮型，他同時補充，亦可在使用髮泥後，以大闊齒梳梳理頭髮，來增加層次感，從而令整體看起來自然清爽。

■洗頭篇

先用護髮素 洗走造型產品

經歷一整天後，頭髮必然會受到汗水的「洗禮」，而且沾上外在的灰塵與污垢，悉心塑造的「靚仔頭」也勢必變成「油頭」，所以每天回家後，亦應認真把頭髮洗乾淨。一般來說，男生的油脂分泌較為旺盛，頭油亦較多，對於髮質特別「𣲷」的人來說，情况尤甚。Yume建議在未能即時洗頭的情况下，可先使用dry shampoo清理頭髮及頭皮上的油分。至於挑選洗頭水，Yume建議可選擇蘊含清涼、薄荷成分的洗頭水，幫助淨化頭皮和頭髮。不過，Jamie特別提醒大家，「應多嘗試幾種不同的洗頭水，找出合適自己的選擇，由於每個人的膚質也不同，對洗頭水的反應也因人而異」。他亦補充：「我會建議大家先嘗試性質較温和的洗頭水，因為有時候使用去油洗頭水會令皮膚變乾，反而會導致頭皮分泌出更多的油分，保護皮膚。」

不少人擔心頭髮中的汗水及造型產品會「融為一體」，難以徹底洗走頭髮上的污垢。Jamie指出：「現在大部分的造型產品，水溶性都比以往高，只要適量使用，大多數都能夠徹底清洗。」不過，他依然向大家分享一個小秘訣，「如果真的很難清洗的話，可於使用洗頭水前，先用護髮素清洗頭，其酸鹼度能令造型產品更容易洗走」。坊間有說法指其實短頭髮男士並不需要使用護髮素，而兩位髮型師均表示，一般而言男士亦可以使用護髮素。Jamie認為，「由於一般洗頭水均屬鹼性，使用護髮素可中和酸鹼度，但無可避免，護髮素會令頭髮感覺較軟，所以應選擇不含矽，着重補水，且質地相對輕身的護髮素」。

■ Profile

．Jamie Lee：任職於HAiR Creative Team，擁有超過18年經驗。曾多次被香港貿發局委任為髮型設計總監，並與多個國際級時裝品牌合作。樂隊Dear Jane、馮允謙及鄭融等歌手的髮型師。

．Yume Wong：獲Vidal Sassoon美髮學院專業資格，在業界工作逾21年，經常參與不同雜誌媒體、國際時尚品牌的髮型設計工作，曾與彭于晏合作。

■ Editor's Pick（見圖）

文：劉詩言

模特兒：Milo D（Quest）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/陳淑安︱美術/謝偉豪

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